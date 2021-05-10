Ара Саакян не исключил возможности объединения блока «Отечество-РПА» и АНК Тер-Петросяна

В беседе с Радио Азатутюн Ара Саакян подчеркнул, что на данный момент никаких обсуждений, но были некоторые контакты с АНК.

Член совета партии «Отечество» подтвердил, что они готовы обсуждать любые предложения об объединении, а, по его личному мнению, чем шире будут предвыборные объединения, тем легче будет избавиться от «этого зла».

«Вообще процесс объединений еще не завершился, и я не исключаю, что могут быть новые объединения, перестановки. События развиваются очень быстро, можно ожидать всего», - отметил представитель партии «Отечество».

Саакян ответил утвердительно на уточняющий вопрос Радио Азатутюн, идет ли речь и о возможном объединении с АНК.

«Мы открыто заявили о том, что готовы рассмотреть любое предложение об объединении… Да. Почему бы и нет?», - сказал он.

Отметим, что бывшую правящую Республиканскую партию Армении (РПА) возглавляет Серж Саргсян, который на протяжении многих лет был одним из главных политических оппонентов Тер-Петросяна.

Тем не менее, на прошлой неделе Тер-Петросян сообщил о том, что предлагал Сержу Саргсяну и второму президенту Армении Роберту Кочаряна выступить на предстоящих досрочных парламентских выборах в едином блоке с условием, что в случае победы над партией действующего премьер-министра Никола Пашиняна ни один из них не будет претендовать на должность руководителя страны.

Кочарян и Саргсян фактически отвергли предложение Тер-Петросяна. Тем не менее, Кочарян предложил Тер-Петросяну и Саргсяну вместе бороться против нынешних властей, но не обязательно в едином блоке.

«Разве совместная борьба обязательно предполагает создание блока? Я предлагаю и первому, и третьему президентам вместе бороться против этой власти, бороться каждый день. Если они намерены бороться, то это будет успехом для всех нас. Создание или несоздание единого блока – это лишь одна из техник этой борьбы. Я решил идти на выборы в этом формате. Я буду только приветствовать, если они со всей своей энергией и со всеми своими возможностями вступят в эту борьбу», - заявил Кочарян.