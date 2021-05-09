Кочарян предложил Тер-Петросяну и Саргсяну вместе бороться против нынешних властей, но не обязательно в едином блоке

Об этом он заявил на брифинге с журналистами после подписания декларации о создании блока «Армения» с партиями «Дашнакцутюн» и «Возрождающаяся Армения» для участия во внеочередных парламентских выборах 20 июня.

В частности, Роберта Кочаряна спросили о предложении первого президента страны Левона Тер-Петросяна об участии в выборах в едином блоке с участием трех бывших президентов страны – Тер-Петросяна, Кочаряна и Сержа Саргсяна.

«Разве совместная борьба обязательно предполагает создание блока? Я предлагаю и первому, и третьему президентам вместе бороться против этой власти, бороться каждый день. Если они намерены бороться, то это будет успехом для всех нас. Создание или несоздание единого блока – это лишь одна из техник этой борьбы. Я решил идти на выборы в этом формате. Я буду только приветствовать, если они со всей своей энергией и со всеми своими возможностями вступят в эту борьбу», - заявил Кочарян.

Он подчеркнул, что борьба состоит из двух компонентов: один – это борьба против нынешних властей, а второй – борьба за власть.

«Можно бороться по первому компоненту, но не бороться по второму. Но сегодня не бороться по первому компоненту – это просто дезертирство», - заявил Кочарян.

Напомним, что возглавляемая третьим президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканская партия Армении заявила о том, что будет участвовать во внеочередных парламентских выборах в блоке с партией «Отечество» бывшего директора Службы национальной безопасности Артура Ванецяна.

Отметим, что сегодня на площади Свободы в Ереване состоялся митинг блока «Армения», в ходе которого также выступил Роберт Кочарян. Он выразил уверенность в том, что возглавляемый им блок победит на предстоящих выборах.