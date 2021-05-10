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Политика

Сегодня в Армении ожидается роспуск парламента

Здание парламента Армении в Ереване

Сегодня, 10 мая, Национальное собрание Армении проведет специальное заседание для обсуждения кандидатуры Никола Пашиняна на пост премьер-министра республики.

Напомним, что на предыдущем заседании, согласно договоренности между парламентским большинством и двумя оппозиционными фракциями, парламент не избрал Пашиняна на пост главы правительства.

Сегодня ожидается, что парламент во второй раз не изберет Пашиняна, что, в соответствии с Конституцией, приведет к роспуску парламента и назначению досрочных выборов.

Согласно политической договоренности от 18 марта, Пашинян подал в отставку 25 апреля. Ожидается, что досрочные парламентские выборы в Армении будут назначены на 20 июня. При этом, Пашинян продолжит исполнять обязанности премьер-министра.

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