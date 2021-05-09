Пашинян: Армянская армия сражались до последней секунды

По случаю праздника 9 мая за заслуги перед Отечеством Пашинян вручил ряду военнослужащих воинских частей 2-го армейского корпуса различные государственные награды: орден «Боевой крест» первой степени, «Боевой крест» второй степени и Орден Святого Вардана Мамиконяна.

В своей речи Никол Пашинян, в частности, отметил, что сегодня тройной праздник в Армении отмечается «с горечью, смешанными чувствами, прискорбием, где-то в наших сердцах есть горечь поражения».

«Но, Бог свидетель, за это время мы ничего, абсолютно ничего не пожалели для защиты дела и славы героев и мучеников освобождения Шуши.

И сегодня мы должны точно так же твердо стоять на защите мечты наших предков и поколений, нашей Родины, потому что Республика Армения сегодня стоит и будет стоять, Республика Арцах [Карабах – ред.], хоть ранена, но стоит, армянский народ, хоть ранен, но стоит.

Армянский народ продолжает и должен продолжать свой тысячелетний марш. Самым сильным гарантом этого тысячелетнего марша должна быть армянская государственность, армянская армия. Да, мы должны проанализировать и понять, что мы сделали не так, где мы ошиблись, где мы не проявили достаточной принципиальности, но Бог свидетель, что мы, армянская армия сражались в этой войне до последней секунды, пока битва имела перспективу.

Однако важно также, чтобы мы не потеряли рассудок в той битве. Важно, что мы смогли принять трудные решения, в том числе ради нашей армии, наших генералов, наших офицеров, наших солдат, их семей и детей.

Хочу еще раз выразить соболезнования родным и близким всех наших солдат и офицеров, погибших в 44-дневной войне, членам их семей. Мы преклоняемся перед вами, наш долг перед нашими мучениками - построить сильную, справедливую, законную, гордую и счастливую страну. И мы не имеем права допустить, чтобы кровь наших мучеников пролилась напрасно. Наша Родина, ее благоустроенность, ее развитие, ее гордость должны стать нашей величайшей данью уважения нашим мученикам», - заявил Никол Пашинян.