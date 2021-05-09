Мы предадим погибших, если сегодня не возьмемся за укрепление и развитие нашей Родины – Пашинян

В своем послании, текст которого опубликован на официальном сайте руководителя Армении, Пашинян, в частности, отметил:

«Поздравляю с 76-летием Победы в Великой Отечественной войне. Это большой праздник, которым мы по праву гордимся. Мы всегда праздновали его, будем праздновать и дальше, потому что вклад армянского народа в борьбу со злом 20 века - фашизмом, был огромен, и в этой борьбе армянский народ понес огромные потери.

В этой разрушительной войне приняли участие более 500 тысяч армян в армиях Советского Союза и его союзников, 300 тысяч армян погибли за Победу, а 107 были удостоены звания Героя Советского Союза. Все это позволяет нам утверждать, что армянский народ вместе с другими народами Советского Союза сыграл решающую роль в достижении победы. Мы внесли значительный вклад в спасение Европы и всей человеческой цивилизации от разрушительной войны и освобождение ее из лап фашизма.

В годы Великой Отечественной войны наше воинство закалилось и достигло беспрецедентных высот, обретя высокий профессионализм в области военного искусства. В годы войны и последующие годы тысячи армян стали офицерами Советской Армии, и многие достигли высших уровней военной службы. Мы гордимся ими и будем хранить память о них всегда.

И именно ядро этого воинства впоследствии составило костяк Вооруженных сил Республики Армения и Армии обороны Республики Арцах [Карабах – ред.]. Именно это воинство, слившись с героическим духом наших современных гайдуков, освободило Шуши. Именно это воинство и непоколебимая воля и решимость армянского народа решили исход борьбы за свободу Арцаха. К сожалению, Шуши сегодня не с нами.

Мы оплакиваем его пленение, но также осознаем, что независимо от колебаний судьбы и текущих реалий, мы обязаны праздновать день его освобождения. Это одна из славных страниц нашей новейшей истории, и она имела большое значение для нашего народа. Освобожденный Шуши был оплотом безопасности Арцаха. Вместе с тем он создал фактические предпосылки для государственного строительства Арцаха, сделал необратимой борьбу за право арцахских армян на самоопределение.

Сегодня мы поминаем всех, кто отдал свои жизни за освобождение древнего армянского города. Сегодня мы преклоняемся перед защитниками Арцаха, перед всеми нашими мучениками, павшими в развязанных против армянского народа войнах.

Вечная им слава!

Наша боль глубока, наши раны неизлечимы, но мы знаем также, что их жертва не была напрасной, они пали на защиту своей Родины, они погибли за свободу. Мы обязаны сохранить их память и продолжать их дело. Мы предадим их, если сегодня не возьмемся за укрепление и развитие нашей Родины. Мы предадим их память, если не построим сильное государство, которое обеспечит возрождение Арцаха».

Сегодня же исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян посетил воинский пантеон «Ераблур» в Ереване, чтобы воздать дань уважения памяти погибших за независимость Родины воинов.

Никол Пашинян возложил цветы к могилам героев 44-дневной Карабахской войны и Апрельской четырехдневной войны, Вазгена Саркисяна, Андраника Озаняна, а также возложил венок к памятнику, увековечивающему память воинов-освободителей.

Также по случаю Праздника Победы и мира Пашинян в сопровождении членов законодательного и исполнительного органов посетил парк «Победы».

Высшее руководство Республики Армения возложило цветы к памятнику Неизвестному солдату и почтило память героев, погибших в Великой Отечественной войне и в борьбе за освобождение Шуши.

Затем состоялся праздничный парад, после которого Никол Пашинян подошел к прибывшим в парк «Победы» ветеранам и воинам-освободителям, поздравил их с праздником и пожелал здоровья.