Принят проект поправок в Избирательный кодекс

Национальное собрание сегодня 81 голосом «за», при отсутствии голосов «против» и воздержавшихся, во втором и окончательном чтении приняло законопроект о внесении изменений и дополнений в Избирательный кодекс. Однако большинство изменений вступят в силу со следующего года и не будут применяться на предстоящих внеочередных выборах.

Координатор программ общественной организации «Объединение информированных граждан» Даниэл Иоаннисян, участвовавший в разработке проекта изменений в Избирательный кодекс, подчеркивает, что многие положения законопроекта были изъяты в последний момент без обсуждения с политическими силами или представителями гражданского общества.

«Честно скажу, я не успел полностью просмотреть окончательный вариант проекта. Я знаю, что есть много важных положений, например, касающихся финансирования избирательной кампании и правил проведения агитационной кампании, которые были просто исключены из проекта. В этом плане это проблематично», - подчеркнул Иоаннисян.

По его мнению, обсуждение проекта поправок в Избирательный кодекс в 24-часовом режиме в том случае, когда его положения не будут применяться на внеочередных парламентских выборах 20 июня, вообще необоснованно.

«Можно было сесть и в спокойном режиме обсудить, также провести парламентские слушания. В конце концов, 10 мая парламент не будет распущен. Парламент продолжит работу до формирования парламента следующего созыва, и он мог принять проект в обычном режиме, в том числе обсудив многочисленные положения, которые были в первоначальном варианте проекта», - сказал координатор программ «Объединения информированных граждан».

Экспертный орган Совета Европы - Венецианская комиссия - дала положительное заключение этому проекту, однако, по словам Иоаннисяна, после положительной оценки международной структуры он был изменен. Об изменении законопроекта без каких-либо обсуждений вчера заявил депутат оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Геворк Горгисян. Ему ответил депутат правящей фракции «Мой шаг» Амазасп Даниелян.

«Проект постоянно менялся, и после нашего последнего обсуждения, которое состоялось в Цахкадзоре, в него вновь были внесены изменения. Последняя версия, которая уже была представлена в комиссии по государственно-правовым вопросам, вновь была изменена по сравнению с версией, которая была у нас. Фактически, сегодня мы обсуждаем вариант, который ни с кем не обсуждался, который не был вынесен на общественное обсуждение в своем окончательном виде», - сказал Горгисян.

«Когда вы говорите, что проект после февраля изменился, да, потому что проект, представленный вам в феврале, был черновиком, в связи с которым я до сих пор не получил никаких письменных предложений. Устно были высказаны опасения, которые с течением времени изменились, противоречили друг другу», - ответил Даниелян.

О намерении изменить Избирательный кодекс власти стали говорить еще в 2018 году, сразу после революции, но проект был введен в обращение только в марте этого года. Поправки в Избирательный кодекс касаются проходного порога, хода агитационной кампании и других вопросов. Например, на парламентских выборах проходной порог для партий снижается с 5% до 4%, а проходной порог для блоков повышается до 8% и 10% в зависимости от числа политических партий в блоке.

Месяц назад Национальное собрание уже полностью приняло положения Избирательного кодекса о переходе от рейтинговой избирательной системы к простой пропорциональной системе. Это означает, что на предстоящих 20 июня внеочередных выборах граждане больше не будут избирать территориальных кандидатов, а будут голосовать только за партии или блоки.