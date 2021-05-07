В обмен на возвращение пленных Азербайджан «требует контроля над дорогой Шуши-Красный Базар» - источник «Ъ»

Возвращение пленных, которых Азербайджан отказывается передать проигравшей прошлогоднюю войну Армении, - это уже не двусторонний, а международный вопрос. На Баку - без особого успеха - пытаются повлиять и США, и РФ. Проблема не только осложняет выполнение достигнутых благодаря Москве мирных договоренностей, но и мешает российским планам по сближению Азербайджана с курируемыми Россией интеграционными объединениями на постсоветском пространстве – ЕАЭС и ОДКБ. Об этом говорится в опубликованной сегодня «Коммерсантом» объемной статье под заголовком «У Еревана не проходит боль в Баку. Нежелание Азербайджана вернуть Армении пленных осложняет жизнь даже Москве».

Автор статьи Владимир Соловьев написал ее по следам состоявшихся вчера в Ереване армяно-российских переговоров.

В статье сообщаются некоторые детали вчерашних переговоров и очерчивается повестка предстоящих через несколько дней российско-азербайджанских переговоров в Баку. В частности, затрагивается вопрос удерживаемых в Азербайджане армянских пленных.

«Удерживаемые Баку лица уже стали предметом торга», - говорят в беседе с «Ъ» дипломаты как с российской, так и с армянской стороны. По их словам, Азербайджан предпринимает попытки обусловить их освобождение выполнением своих требований. Как правило, они касаются территориальных вопросов. Так, рассказал информированный собеседник «Ъ», азербайджанская сторона ставила вопрос о передаче под ее контроль дороги Шуши-Красный Базар, которая сейчас контролируется российскими миротворцами и армянскими военными. Контроль над дорогой сильно облегчил бы Азербайджану доступ в Шуши. Источники «Ъ» также говорят, что Баку поднимал вопрос о передаче ему в обмен на возвращение удерживаемых лиц ряда сел Казахского района Армении. Впрочем, ни по одному из вопросов решения нет.

Российское издание также пишет, что до сих пор неизвестно, сколько пленных находятся в Азербайджане. По данным армянской стороны, в плену остаются около 200 человек. Официальный Баку заявляет, что сейчас в Азербайджане остаются 59 человек, которых Баку не считает военнопленными и собирается судить.

Автор статьи отмечает, что вопрос армянских пленных стал международным вопросом, с призывом к их немедленному освобождению выступили сопредседатели Минской группы ОБСЕ, госсекретарь США Энтони Блинкен. Однако в вопросе возвращения пленных Ереван в первую очередь рассчитывает на Москву.

В Армении рассчитывают, что проблему пленных поможет решить Москва. «Это вопрос репутационного имиджа гаранта мирного заявления (заявление лидеров Азербайджана, Армении и России о прекращении огня и постконфликтном урегулировании в Карабахе от 10 ноября 2020 года.- ред.). Надеемся, наш союзник и стратегический партнер Азербайджана убедит их его выполнять и быть договороспособными», - сказал «Ъ» высокопоставленный армянский дипломат.

Газета пишет, что официальный Ереван пессимистичен в вопросе возвращения пленных и почти уверен, что до намеченных на 20 июня внеочередных парламентских выборов в Армении пленные домой не вернутся. Интересно, что автор статьи связывает вопрос пленных с выборами, вероятно, об этом ему сказали армянские чиновники.

Соловьев пишет, что Москва заинтересована в том, чтобы самые острые вопросы были как можно скорее решены. Во-первых, без их урегулирования сложно двигаться по согласованному мирному плану, который предусматривает разблокирование коммуникаций в регионе при плотном взаимодействии Азербайджана и Армении. Российское издание замечает, что хотя глава МИД России и вообще официальная Москва периодически заявляют, что задачи по разблокированию транспортных и экономических связей в регионе «успешно реализуются», до конкретных проектов дело еще не дошло.

«Коммерсантъ» также отмечает, что в вопросе возвращения пленных у Москвы есть свои интересы.

«Неспадающая напряженность в отношениях Баку и Еревана точно не помогает России осуществить планы, предусматривающие сближение Азербайджана с такими интеграционными объединениями, как Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и ОДКБ. В обоих союзах участвует Армения, которая недавно заблокировала приглашение азербайджанского премьера Али Асадова в качестве гостя на проходившее 29 апреля в Казани заседание Евразийского межправительственного совета», - пишет газета.

Ну а объемную статью об российско-армянских и ожидаемых российско-азербайджанских переговорах автор статьи начинает с крайне важного для Москвы вопроса: биологических лабораторий, созданных в Армении при американском финансировании.

Успехом визита Лаврова, по словам автора статьи, можно назвать подписание меморандума о взаимопонимании между правительствами двух стран по вопросам обеспечения биологической безопасности.

«Документ предусматривает не только сотрудничество двух стран в медико-биологической сфере, но и позволит специалистам российского Минздрава и Минобороны посещать работающие в Армении биолаборатории, созданные на деньги Пентагона», - пишет «Коммерсантъ».