Необходимо возобновить мирный процесс с целью достижения окончательного урегулирования карабахского конфликта - Пашинян

Пашинян отметил, что за последние месяцы двусторонние отношения еще более окрепли, «в очередной раз выдержав испытание на прочность». Он подчеркнул роль президента России Владимира Путина в достижении мира в регионе.

«В этом плане я бы хотел заверить Вас в том, что Армения и впредь будет предпринимать все меры для претворения в жизнь договоренностей, достигнутых в трехсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Также готовы приложить максимальные усилия для того, чтобы обеспечить конструктивный диалог сторон в трехстороннем формате.

Однако должен заметить, что действия Азербайджана вовсе не способствуют прогрессу в трехстороннем диалоге. Действия Баку, который манипулирует вопросом выдачи военнопленных, устраивает антиармянскую вакханалию, предъявляет территориальные претензии к Армении, а теперь уже и начал разрушать культурное и религиозное наследие армянского народа, наоборот, направлены на эскалацию ситуации в регионе и срыв договоренностей», - сказал и.о. премьер-министра Армении.

Он также отметил действия сопредседателей Минской группы ОБСЕ, последнее заявление которых «является, по сути, реакцией на деструктивную позицию Азербайджана».

Пашинян обратился к заявлению сопредседателей от 13 апреля, отметив, что выраженная в нем позиция, созвучна с позицией армянской стороны по существующим на сегодняшний день основным проблемам.

«В этом плане хочу подчеркнуть нашу позицию о необходимости возобновления мирного процесса с целью достижения окончательного урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе принципов, предложенных сопредседателями», - подчеркнул Пашинян.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в свою очередь заявил, что Россия привержена обеспечению безопасности нашего союзника - Республики Армения.

«Ценим достижение договоренностей по нагорно-карабахскому урегулированию. […] Поддерживаем самым активным образом деятельность трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров России, Армении и Азербайджана, которые занимаются практически значимыми и может быть самыми значимыми на данном этапе вопросами разблокирования экономических, транспортных коммуникаций, что позволит на практике (не только на политическом уровне, как это уже было сделано) прекратить блокаду Армении и обеспечить взаимовыгодное взаимодействие всех стран региона ко всеобщей выгоде», - сказал Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства России также сказал, что российские миротворцы будут делать все, чтобы решить остающиеся вопросы, связанные с определением точной линии соприкосновения, обеспечением взаимовыгодных договоренностей по ее прохождению.

«Делимитация, демаркация границы между Арменией и Азербайджаном станут возможными, как только все эти шаги будут реализованы.

Продолжаем вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ выступать за решение всех гуманитарных вопросов, включая завершение процесса возвращения удерживаемые лиц. Понимаем символическое, эмоциональное значение этого шага. Уверены, что сможем решить эту проблему в ближайшее время. Это создаст позитивную, конструктивно атмосферу для продвижения во всех дальнейших вопросах окончательного урегулирования. Будем всячески помогать решению этих проблем во всех форматах по линии реализации трехсторонних заявлений.

Будем всячески стимулировать деятельность сопредседателей Минской группы ОБСЕ по созданию максимально позитивной атмосферы для дальнейшего решения остающихся вопросов», - сказал глава МИД РФ.

Собеседники обсудили вопросы повестки дня и развития армяно-российских союзнических отношений, коснулись сложившейся вокруг Нагорного Карабаха ситуации и урегулирования гуманитарных вопросов. Состоялся обмен мнениями о действиях и шагах, которые необходимо предпринять в направлениях, обозначенных исполняющим обязанности премьер-министра Республики Армения и главой МИД Российской Федерации.

Никол Пашинян обратил внимание Сергея Лаврова на продолжающуюся антиармянскую риторику Азербайджана и коснулся открывшегося в Баку так называемого «парка трофеев», в котором представлены армянофобские, унижающие достоинство экспозиции, сочтя неприемлемым участие детей и школьников в этом процессе, что сегодня и осуществляется Азербайджаном.

Глава МИД России отметил важность совместных усилий по формированию конструктивной атмосферы и диалога в регионе.

Стороны обменялись мнениями о ситуации в регионе и вызовах безопасности.