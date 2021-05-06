«Гражданский договор» пойдет на выборы самостоятельно - Макунц

«Партия «Гражданский договор» будет участвовать в выборах не в составе блока, а как отдельная партия», - сказала Макунц, отметив, что, как заявил и.о. премьер-министра Никол Пашинян, их лозунгом на выборах станет «Будущее есть».

Макунц не захотела назвать имена тех, кто войдет в предвыборный список партии, но подчеркнула, что в списке будут новые имена.

«Что касается списков, то позвольте в данный момент не сообщать ничего по нескольким причинам. Во-первых, потому, что я уже сказала, что мы представим список после 10 мая. Скажу, что в предвыборном списке будут новые имена. Список будет составлен в первую очередь в соответствии с законом о партиях», - сказала глава правящей фракции.

Напомним, что с целью проведения 20 июня внеочередных выборов 25 апреля Никол Пашинян подал в отставку с поста премьер-министра_

Согласно требованию Конституции, для проведения внеочередных выборов необходим роспуск Национального собрания. А парламент распускается, если премьер-министр не избирается два раза подряд в течение двух недель после отставки премьер-министра. 3 мая парламент уже один раз не избрал премьер-министром Никола Пашиняна. Следующее заседание парламента по выборам премьер-министра состоится 10 мая.