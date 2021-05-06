Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Вход / Регистрация
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Политика

«Гражданский договор» пойдет на выборы самостоятельно - Макунц

Руководитель правящей парламентской фракции «Мой шаг» Лилит Макунц

Партия «Гражданский договор» (ГП) будет участвовать во внеочередных парламентских выборах 20 июня самостоятельно, сегодня заявила руководитель правящей парламентской фракции «Мой шаг» Лилит Макунц на брифинге с журналистами в Национальном собрании.

«Партия «Гражданский договор» будет участвовать в выборах не в составе блока, а как отдельная партия», - сказала Макунц, отметив, что, как заявил и.о. премьер-министра Никол Пашинян, их лозунгом на выборах станет «Будущее есть».

Макунц не захотела назвать имена тех, кто войдет в предвыборный список партии, но подчеркнула, что в списке будут новые имена.

«Что касается списков, то позвольте в данный момент не сообщать ничего по нескольким причинам. Во-первых, потому, что я уже сказала, что мы представим список после 10 мая. Скажу, что в предвыборном списке будут новые имена. Список будет составлен в первую очередь в соответствии с законом о партиях», - сказала глава правящей фракции.

Напомним, что с целью проведения 20 июня внеочередных выборов 25 апреля Никол Пашинян подал в отставку с поста премьер-министра_

Согласно требованию Конституции, для проведения внеочередных выборов необходим роспуск Национального собрания. А парламент распускается, если премьер-министр не избирается два раза подряд в течение двух недель после отставки премьер-министра. 3 мая парламент уже один раз не избрал премьер-министром Никола Пашиняна. Следующее заседание парламента по выборам премьер-министра состоится 10 мая.

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG