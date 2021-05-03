Парламент Армении не избрал Никола Пашиняна премьер-министром

Напомним, это сделано для обеспечения проведения досрочных парламентских выборов в соответствии с положениями Конституции Армении.

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян был выдвинут правящей фракцией «Мой шаг». Глава фракции Лилит Макунц перед голосованием заявила, что они «воздержатся» во время голосования.

Напомним, 25 апреля Никол Пашинян подал в отставку с поста премьер-министра для проведения досрочных выборов 20 июня.

Согласно требованию Конституции, роспуск Национального собрания необходим для проведения внеочередных выборов. А парламент распускается, если премьер-министр не избирается дважды подряд в течение двух недель после отставки премьер-министра.

Ранее Никол Пашинян заявлял, что дважды будет баллотироваться в премьер-министры для соблюдения процедур.

Две парламентские оппозиционные фракции заверили, что не будут выдвигать кандидата на пост премьер-министра.