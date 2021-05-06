В апреле налоговые поступления составили около 180 млрд драмов, что является историческим рекордом для Армении - Пашинян

«Правда, здесь есть маленькая хитрость в том смысле, что в прошлом году, в связи с пандемией коронавируса, мы дали возможность не выплачивать предоплату налога на прибыль. Это решение также оказало определенное влияние на сборы, что не плохо, а хорошо, потому что, по сути, оправдало наше предыдущее решение, и в трудные времена мы позволили деньгам, которые должен был выплатить бизнес, оставаться в обращении и помочь в условиях кризиса быть в более благоприятной ситуации», - сказал Пашинян.

Он также напомнил, что доходная часть бюджета в первом квартале перевыполнена примерно на 22 млрд драмов. «И я надеюсь, что этот темп мы сможем не только сохранить, но и увеличить», - отметил и.о. главы правительства.

Следующим очень важным показателем, по мнению Пашиняна, является то, что «по состоянию на апрель по линии возврата налогов бизнесу у нас исторический минимум долга». «То есть по состоянию на апрель долг составил 67,4 млрд драмов, при этом мы побили свой же рекорд. В августе 2020 года также был достигнут историческим минимум долга – 69,4 млрд драмов», - подчеркнул и. о. премьер-министра.

Уточнив у председателя Комитета государственных доходов Эдварда Ованнисяна, что в 2018 году долг перед бизнесом составлял 276 млрд драмов, Пашинян сказал: «За три года мы вернули бизнесу 200 млрд драмов».

И.о. главы правительства представил еще один показатель: число сделок, заключенных в Армении в апреле 2021 года, на 8,8 млн единиц или на 24% больше, чем в апреле 2019 года.

Пашинян обратил внимание на то, что сравнение делается с 2019 годом, а не с 2020-м, поскольку в прошлом году вследствие пандемии показатели снизились.

По его словам, денежный оборот в апреле 2021 года на 130 млрд драмов или на 26,6% больше, чем в апреле 2019 года.

«Конечно, здесь в плане объема некоторое влияние окажет инфляция, но хочу обратить внимание, что число сделок на 8,8 млн единиц больше, и это довольно хороший показатель», - подчеркнул и.о. премьер-министра, заключив, что эти показатели говорят о восстановлении экономической динамики.