Виталий Баласанян предложил демонтировать памятник Нжде – сообщили член Совета старейшин Мартуни и депутат НС РА

Секретарь Совета безопасности Нагорного Карабаха Виталий Баласанян вчера в карабахском городе Мартуни предложил демонтировать памятник Гарегину Нжде, сегодня в беседе с Радио Азатутюн сообщили член Совета старейшин Мартуни Артак Мкртчян и независимый депутат Национального собрания Армении София Овсепян.

Мкртчян по телефону сообщил Радио Азатутюн, что Баласанян предложил демонтировать памятник без какой-либо ясной причины, поэтому Совет старейшин отказал секретарю Совета безопасности Карабаха, выполняя требование жителей города.

«Секретарь Совета безопасности приехал в Мартуни, чтобы мы демонтировали памятник, но мы поговорили с ним, сказали, что не нужно этого делать и мы не сделаем этого. Если нет ясной причины, нет четкого условия, мы не демонтируем памятник», - сказал он, пояснив, что это было вчера.

Город Мартуни в Карабахе - один из армянских населенных пунктов, больше всего пострадавших от атак азербайджанских сил во время 44-дневной войны осенью 2020 года. Информация о демонтаже памятника Гарегину Нжде, установленного на улице города, носящей его имя, начала циркулировать в феврале этого года. Министр образования, науки, культуры и спорта Карабаха Лусине Караханян тогда опровергла эту информацию.

Депутат София Овсепян, после войны покинувшая правящую фракцию «Мой шаг» Национального собрания Армении, сегодня сообщила Радио Азатутюн, что, получив вчера в Мартуни отказ, Виталий Баласанян предложил демонтировать памятник Нжде всего на несколько дней, а после 9 мая, когда российская сторона отпразднует победу в Великой Отечественной войне, памятник можно будет вернуть на место.

«Он предложил второй вариант, альтернативный - демонтировать хотя бы на три дня, чтобы он, так сказать, выполнил свое обещание. Обещание, вероятно, было дано российской стороне, потому что неделю назад я уже предупредила из Арцаха о том, что во всем Арцахе идут разговоры о том, что они хотят снести памятник Нжде в Мартуни до 9 мая, поскольку российская сторона выразила такое желание, и, похоже, никаких шагов по предотвращению этого не предпринимается», - сказала Овсепян.

Почему Виталий Баласанян, удостоенный звания «Герой Арцаха», сделал такое предложение? Радио Азатутюн сегодня попыталось узнать его мнение. Мы поговорили с ответственным по связям с общественностью Совета безопасности Карабаха, но ответа от Виталия Баласаняна пока не получили.

Вместо этого можем процитировать отрывок из заявления Баласаняна, которое он сделал 11 ноября, через несколько дней после окончания 44-дневной войны, обращаясь к жителям Сюникской области Армении. «Внуки и правнуки наших дедов, великого Нжде, как можно скорее встанем на ноги. Призываю немедленно присоединиться к тем нашим соотечественникам, которые борются против подписавшего эту позорную капитуляцию Никола Пашиняна», - заявил тогда Баласанян.

София Овсепян также сообщила, что разговаривала с Виталием Баласаняном, пытаясь понять причину такого предложения. «Я встретилась с ним в его офисе в связи с этим вопросом. Вчера я больше не пыталась говорить с ним, потому что не хочу общаться с человеком, который может выразиться так: зачем ставить памятник Нжде в Мартуни, поставьте его в Зангезуре? Если этот человек может сказать такое… Да, это сказал Баласанян. Если он может сказать подобное и не осознает, что Нжде принадлежит всему армянскому народу и это не территориальный вопрос, тогда о чем мне говорить с этим человеком?» - сказала депутат.

То, что российские официальные лица недовольны прославлением погибшего в советской тюрьме военного и государственного деятеля Первой Республики Армения Гарегина Нжде, не новость. Например, в июне 2016 года официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос об открытии памятника Нжде в Ереване, заявила: «Наше отношение к Великой Отечественной войне все прекрасно знают. Наше отношение к каким-либо формам возрождений, героизации любых проявлений нацизма, неонацизма, экстремизма, тоже все хорошо знают. Это отношение зафиксировано в международных документах. Для нас непонятно, почему установлен указанный памятник, ведь мы все знаем о подвиге армянского народа, это бессмертный подвиг армянского народа времен Великой Отечественной войны, Второй мировой войны».

Всего через месяц после этих слов Захарова в Ереване заявила, что установка памятника Нжде - внутреннее дело Армении.

Член Совета старейшин Мартуни Артак Мкртчян сегодня сообщил, что циркулирует информация о том, что какой-то российский генерал хочет демонтировать памятник Нжде. «Какой-то генерал этого хочет, но его имя не упоминается, мы не знаем, кто этот генерал, не видели его. Есть такие разговоры, но нам никто не сказал, что этого хочет русский генерал».

Представители российских миротворческих сил в Карабахе, российской военной базы в Армении и посольства России в Ереване сегодня не ответили на звонки Радио Азатутюн.