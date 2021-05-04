Армянская сторона осуждает действия Азербайджана в соборе Казанчецоц в Шуши

Азербайджан изменяет архитектурно-историческую целостность собора Сурб Аменапркич Казанчецоц (собора Святого Христа Всеспасителя) в Шуши, заявил МИД Армении, комментируя информацию о сносе куполов армянской церкви.

«Примечательно, что Азербайджан осуществляет мероприятия, связанные с Шушинским собором, без консультации с Армянской Апостольской церковью, что явно нарушает право верующих армян на свободу вероисповедания. Не менее тревожным является и тот факт, что в Азербайджане действия по изменению архитектурного облика церкви начались до начала работы оценочной миссии экспертов ЮНЕСКО. Очевидно, что Азербайджан намеренно блокирует доступ экспертов ЮНЕСКО к находящимся под угрозой исчезновения объектам армянского культурного наследия, чтобы, с одной стороны, скрыть совершенные им военные преступления, а с другой стороны, изменить архитектурно-историческую целостность памятников», - отметили во внешнеполитическом ведомства Армении.

Еще вчера начальник отдела информации Министерства внутренних дел Нагорного Карабаха Унан Тадевосян сделал запись в Сети о том, что накануне 9 мая сносят купола церкви Сурб Аменапркич Казанчецоц в Шуши, разместив также фотографии. Азербайджан уничтожает армянский след и облик, духовное и культурное наследие под видом ремонта и реставрации, бьет тревогу армянская сторона, однако в ответ нет никакой реакции.

«Несколько раз в ЮНЕСКО даже уже заявляли, что едут в Арцах, но так и не приехали. После геноцида, так сказать, сейчас устроили культурный погром, и вчера уже во второй половине дня мы увидели, как сносят купола в Шуши. Перед этим, сразу после войны, были сняты купола церкви Святого Иоанна Крестителя (Зеленой церкви)», - отметил Тадевосян.

Церковь Казанчецоц, построенная в 19-м веке, один раз уже была повреждена в 1920 году во время резни армянского населения в Шуши и использовалась азербайджанцами как склад. Церковь была восстановлена после войны 1990-х годов, когда армянские силы заняли город-крепость. Реконструированный купол церкви был снова поврежден во время 44-дневной войны в октябре 2020 года, когда Азербайджан за один день дважды подверг церковь ракетному обстрелу.

Вопрос церкви в Шуши, ставшей символом армянского наследия, был сегодня затронут также армянскими парламентариями. Член правящей фракции «Мой шаг» Владимир Варданян видит ряд причин для таких шагов Азербайджана: «Уничтожить любое упоминание об армянской идентичности в Азербайджане, еще раз подчеркнуть армяноненавистническое отношение Азербайджана, четко подчеркнуть, что Азербайджан не желает никоим образом терпеть присутствие какого-либо этнического армянина в этом регионе».

Этническая ненависть к армянам должна удостоиться реакции со стороны международного сообщества, считает руководитель фракции «Мой шаг» Лилит Макунц. «Это политика государства, которое создает впечатление, что у него нет истории культуры, и именно с таким подходом они относятся к армянской культуре, пытаясь уничтожить все следы», - сказала она.

«Это очередное доказательство того, что безопасное существование армян Арцаха в составе Азербайджана невозможно, и мир должен признать право армян Арцаха на самоопределение. Это та политика и позиция, которую мы занимаем как Республика Армения, и здесь нет никаких изменений», - сказал спикер парламента Армении Арарат Мирзоян.

Члены правящей фракции заявляют, что этот вопрос должен быть в центре внимания международных структур, в том числе сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Депутат оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Тарон Симонян приветствовал такой подход, но одно из его высказываний членов фракции «Мой шаг» вывело из себя.

«Я не мог с радостью не отреагировать на то, что мои коллеги наконец вернулись к проармянской политике», - заявил Симонян.

«К проармянской политике пусть вернутся те, кто отступил от этой политики», - ответил спикер НС Арарат Мирзоян.

В то время как депутаты парламента Армении обвиняют друг друга, из Азербайджана звучат заявления о том, что в Карабахе нет армянского следа, а Казанчецоц – это православная церковь.