Национальное собрание Армении осуждает искажение облика собора Казанчецоц в Шуши

«То, что организовало руководство Азербайджана, можно квалифицировать только как политику расистского государства, которое питает этническую ненависть к армянам», - сегодня в Национальном собрании заявила руководитель правящей фракции «Мой шаг» Лилит Макунц, касаясь предпринятого азербайджанской стороной искажения облика собора Сурб Аменапркич Казанчецоц (собора Святого Христа Всеспасителя) в Шуши под видом «ремонтных работ».

Глава правящей фракции заявила, что иначе как варварством охарактеризовать политику руководства Азербайджана невозможно.

«Это политика государства, которое создает впечатление, что у него нет истории культуры. Именно с таким подходом они относятся к армянской культуре, пытаясь уничтожить все следы», - сказала Макунц, подчеркнув, что данный вопрос должен быть в центре внимания всех международных структур и сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

«Этническая ненависть к армянам не может остаться незамеченной», - убеждена Лилит Макунц.

«Мир должен признать право армян Арцаха на самоопределение»

Спикер НС Арарат Мирзоян подчеркнул, что это варварство, а также отношение к армянам, удерживаемым в плену или в любом другом статусе в Азербайджане, открытие несколько недель назад позорного армянофобского «парка» в Баку являются еще одним доказательством того, что безопасное существование армян Карабаха в составе Азербайджана невозможно, и «мир должен признать право армян Арцаха на самоопределение».

«Это та политика и позиция, которую мы занимаем как Республика Армения, и здесь нет никаких изменений», - сказал Мирзоян.