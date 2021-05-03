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Армения

Национальное собрание Армении обсудит сегодня вопрос об избрании премьер-министра

Никол Пашинян

Национальное собрание Армении обсудит вопрос об избрании премьер-министра на внеочередном заседании, которое созывается силой закона сегодня в полдень.

Согласно требованию Конституции, роспуск Национального собрания необходим для проведения внеочередных выборов. Парламент же может быть распущен, если премьер-министр не избирается дважды подряд в течение двух недель после отставки премьер-министра.

Ранее Никол Пашинян заявлял, что дважды будет баллотироваться на этот пост для соблюдения процедур.

Две парламентские оппозиционные фракции заверяют, что не будут выдвигать кандидата на пост премьер-министра.

Напомним, 25 апреля Никол Пашинян подал в отставку с поста премьер-министра для проведения досрочных парламентских выборов 20 июня.

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