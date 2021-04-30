Промышленный сектор является одним из главных локомотивов экономической системы ЕАЭС – Пашинян

Об этом, в частности, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в своем выступлении на заседании Межправсовета ЕАЭС в расширенном составе 30 апреля.

Пашинян отметил, что «функционирование ЕАЭС, придавшее дополнительный импульс развитию экономического сотрудничества государств-членов на качественно новых началах, сегодня продвигается на фоне новых глобальных вызовов, которые существенно нивелируют эффекты межгосударственной интеграции в целом».

«Это и ограничения, вызванные пандемией, это и совпавшая по времени или же последующая трансформация всей мировой экономики, где все больше и больше востребованными становятся высокие технологии.

С точки зрения адаптации Союза к этим условиям на первый план выходит необходимость комплексного изучения и выявления сфер, которые обладают наибольшими резервами практической кооперации. В частности, новые условия выявили востребованность сотрудничества в области здравоохранения, образования и в социальной сфере.

Конечно же, 2020 год выявил целый спектр новых задач, на регулирование которых были направлены решения, относящиеся к таким сферам, как функционирование внутреннего рынка, регуляция экспорта и импорта отдельных видов чувствительных товаров.

Через призму дальнейшего раскрытия интеграционного потенциала Союза следует также рассматривать межгосударственную программу по космосу, которую мы вчера обсуждали. Уверен, что результат слаженной работы в этом направлении не заставит себя долго ждать», - отметил руководитель Армении.

С точки зрения решения актуальных задач интеграции Пашинян особо выделил рассматриваемый документ «Основные направления промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС до 2025 года».

«Думаю, не будет лишним еще раз обозначить, что именно промышленный сектор является одним из главных локомотивов экономической системы Союза. Создание полноценного единого рынка товаров без выработки согласованной политики в этом направлении практически нереализуемо. Считаем важным и далее проводить работу, направленную на углубление промышленной кооперации и на координацию национальных промышленных политик.

Безусловно, мы также заинтересованы в том, чтобы поднять конкурентоспособность производимой в ЕАЭС продукции как на внутренних, так и на внешних рынках. Последовательная реализация основных положений документа будет способствовать устойчивому развитию всего промышленного комплекса в целом.

Одним из важнейших ориентиров документа является совместное стимулирование инновационного развития и цифровой трансформации промышленности. С учетом меняющейся экономической конъюнктуры, переход на новый уровень технологического развития экономик приобретает решающее значение. Цифровая трансформация продолжает оставаться одним из столпов интеграции. Мы традиционно придерживаемся мнения о необходимости дальнейшего углубления сотрудничества в этом направлении.

Уверен, что реализация Стратегических направлений в перспективе позволит гарантировать выход на проведение согласованной промышленной политики и, в сопряжении с другими мерами, послужит в интересах повышения конкурентоспособности производимых в Союзе товаров», - заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.