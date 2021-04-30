COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончался 21 человек

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 30 апреля число выздоровевших пациентов увеличилось на 964 и сейчас составляет 198 135.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончался еще 21 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 4108.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 1018 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 12 803, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 983 656 (4 596 за сутки).