Первое отступление демократии после бархатной революции

Правозащитная организация Freedom House опубликовала доклад по странам переходного периода за 2021 год, согласно которому Армения зафиксировала отступление.

Это еще более неприятно, учитывая, что в предыдущем докладе Freedom House Армения была представлена как страна, добившаяся беспрецедентного прогресса.

Вот ключевые направления: национальное демократическое управление, проведение выборов, укрепление гражданского общества, развитие независимых СМИ и эффективность борьбы с коррупцией. Во всех этих сферах в адрес Армении звучала похвала.

Единственным исключением была судебная система, которая, по мнению аналитиков, не является независимой. Авторы предыдущего доклада в случае с Арменией сочли актуальной задачей реформу судебной системы.

Тем не менее, предыдущий доклад внушал серьезный оптимизм. Вот две цитаты из доклада, согласно которым в 2018-2020 годах Армения с точки зрения демократии достигла наилучшего результата среди 30 стран : «серьезный прогресс в борьбе с коррупцией и в сфере выборов», «самый высокий показатель в истории выпуска докладов о странах переходного периода».

А вот в новом докладе говорится, что Армения, избравшая путь, ведущий к гибридному переходному режиму, в 2020 году уступила свои позиции.

«Фактически, впервые после бархатной революции 2018 года процесс демократических реформ в Армении пошел вспять», - отмечают аналитики Freedom House.

Государства разделены на 5 групп в соответствии с индексом, формирующимся из совокупности результатов, зарегистрированных в разных номинациях. Это консолидированные демократии (от 5,01 до 7 баллов), полуконсолидированные демократии (от 4,01 до 5 баллов), гибридные переходные режимы (от 3,01 до 4 баллов), полуконсолидированные авторитарные режимы (от 2,01 до 3 баллов) и консолидированные авторитарные режимы (от 1 до 2 баллов).

Наиболее распространенной формой правления в Евразии является консолидированный авторитарный режим. В Армении полуконсолидированный авторитарный режим, Армения - единственная страна в этой категории. В Грузии, Молдове и Украине - гибридный переходный режим, демократий в Евразии нет.

В новый доклад включены 29 стран Европы и Евразии. 10 из них признаны демократическими, 10 - гибридными и 9 - авторитарными.

Среди консолидированных авторитарных режимов - соседний Азербайджан, Россия, все союзники Армении по ЕАЭС и ОДКБ.

В докладе отмечается, что война с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха спровоцировала внутренний кризис в Армении, который может поставить под угрозу достижения бархатной революции 2018 года, нестабильность продолжается, внутренние процессы свидетельствуют о том, что ухудшение ситуации не исключено.

Согласно докладу Freedom House о странах переходного периода за 2021 год, тревожные процессы происходят во всей Европе и Евразии, где «избранные лидеры подрывают те самые институты, посредством которых они пришли к власти, а нападения на демократию ускоряют распространение авторитаризма в Европе и Евразии».