Freedom House: За последние два года Армения добилась серьезного прогресса с точки зрения демократизации

«Серьезный прогресс зафиксирован прежде всего в сферах борьбы с коррупцией и выборов», - так эксперты Freedom House, одной из самых авторитетных западных правозащитных организаций, действующей в Вашингтоне, оценивают послереволюционные достижения властей Армении.

Эксперты Freedom House отмечают это в опубликованном сегодня ежегодном докладе, который посвящен ситуации в 29 странах Восточной Европы и постсоветского пространства, находящихся в переходном периоде.

По оценке авторов доклада, Армения достигла наибольшего прогресса с точки зрения темпов демократизации среди почти трех десятков стран, рассматриваемых с 2018-го по 2020 год.

«В этом году Армения зафиксировала самый высокий показатель за всю историю публикации доклада», - отмечают эксперты Freedom House, добавляя, однако, что в стране также есть проблемы, вызывающие обеспокоенность. По мнению авторов доклада, речь идет о событиях, разворачивающихся вокруг судебной системы.

Эксперты Freedom House в опубликованном докладе, прежде всего, считают необходимым рассмотреть ту политическую ситуацию, которая сложилась в Армении в период, непосредственно предшествовавший революции 2018 года.

«Попытка Сержа Саргсяна занять пост премьер-министра с расширенными полномочиями после окончания срока его президентства привела к массовым акциям протеста. Граждане были глубоко разочарованы стагнацией армянской экономики и существованием очевидно недемократической политической системы. В конце концов, в 2018 году Серж Саргсян был вынужден уйти в отставку. Ему на смену пришло новое правительство, которое после разгромной победы над бывшей правящей партией на парламентских выборах провело значительные демократические реформы», - отмечают специалисты Freedom House.

По мнению авторов доклада, кстати, сегодня на постсоветском пространстве существуют два государства, где переход к демократической системе правления сталкивается практически с одинаковыми проблемами. Это Армения, Украина.

«Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Украины Владимир Зеленский столкнутся с трудными вызовами укрепления доверия, оправдания связанных с ними надежд и реорганизации коррумпированных систем правления без нарушения демократических норм», - отмечают американские эксперты.

Касаясь более локальных проблем, с которыми сталкивается правительство Никола Пашиняна, специалисты Freedom House особо останавливаются на споре вокруг эксплуатации Амулсарского золотого рудника. По мнению авторов доклада, судьба Амулсара «стала головной болью премьер-министра Армении».

«Пашинян унаследовал эту проблему от прежней коррумпированной администрации. Активисты в течение нескольких месяцев блокировали дороги, ведущие к руднику. По их словам, если Пашинян одобрит реализацию этого проекта, то докажет, что ничем не отличается от тех руководителей, которых он отстранил от власти.

Кстати, авторы доклада не ограничиваются описанием ситуации в рассматриваемых странах, включая Армению, но также дают четкие рекомендации западным правительствам, подчеркивая, что, по их мнению, необходимо сделать для стимуляции демократических процессов в рассматриваемых странах.

«Развитие демократии и прав человека должны стать приоритетом в двусторонних отношениях. Особое внимание следует уделить тем государствам, чьи системы правления претерпевают серьезные изменения, в частности Армении и Украине», - отмечается в докладе.

«В Армении следует осуществить серьезные инвестиции с целью обеспечения верховенства закона и поддержки независимых институтов. В частности, речь идет о всеобъемлющих реформах судебной системы и полиции, - отмечают эксперты Freedom Hous, добавляя: - Основой бархатной революции в Армении в 2018 году стало наличие национального консенсуса по политическим изменениям, верховенству закона и искоренению системной коррупции».

«Это создает историческую возможность для сторонников демократии как внутри страны, так и за ее пределами. И США, и Европейский союз увеличили [помощь Армении], но их программы должны быть нацелены, прежде всего, на укрепление социальной солидарности и преодоление политической поляризации. Преодоление этих вызовов может иметь ключевое значение для успеха реформ, проводимых во всех других сферах», - уверены авторы ежегодного доклада Freedom House.