Признание и осуждение Геноцида армян - общечеловеческая задача - Ара Айвазян

Обращаясь к признанию президентом США Джо Байденом Геноцида армян, Айвазян отметил: «Мы приветствуем заявление президента Байдена о том, что Соединенные Штаты признают зверства, совершенные против армянского народа в 20-ом веке, геноцидом».

«Это послание вносит значительный вклад в глобальное признание Геноцида армян и предотвращение геноцидов. Сегодня власти США недвусмысленно подтвердили свою приверженность защите прав человека и принципов гуманности», - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Армении.

Что касается отношений с Турцией, то Айвазян отметил, что Турция «проводит агрессивную и враждебную политику по отношению к Армении с момента восстановления независимости в 1991 году».

«Турция отказалась установить дипломатические отношения с Арменией, закрыла границу и проводила довольно враждебную политику по отношению к Армении. Более того, Турция принимала непосредственное участие в агрессии Азербайджана против народа Нагорного Карабаха, ежедневно отправляя тысячи иностранных вооруженных террористов в наш регион», - сказал он.

Глава МИД Армении выразил надежду, что это очень мощное послание президента Соединенных Штатов проложит путь к диалогу и, в конечном итоге, к нормализации отношений. Это также будет способствовать региональному миру и стабильности, добавил Ара Айвазян.

«Я думаю, что это создает основу для того, чтобы турецкое общество смогло увидеть страницы своей истории. Оно призывает общественность к вопросам о трагических страницах своей истории. Думаю, это также откроет путь к диалогу между двумя соседними странами. Между двумя соседними странами возник разрыв, и я думаю, что это будет очень важным шагом для нормализации наших отношений», - подчеркнул он.