Спикер парламента подписал поправки в Избирательный кодекс

Об этом сообщает пресс-служба Национального собрания.
1 апреля парламент Армении принял поправки, согласно которым упраздняется рейтинговая система голосования, а парламентские выборы проводятся по чисто пропорциональной избирательной системе.
Президент Армен Саркисян 17 апреля заявил, что не подпишет закон, но и не обратится в Конституционный суд для определения его соответствия Конституции страны.
Смотрите комментарии (2)
Уже зарегистрированы? Войти
Еще не зарегистрировались? Зарегистрироваться
Загрузите еще комментарии