Спикер парламента подписал поправки в Избирательный кодекс

Об этом сообщает пресс-служба Национального собрания.

1 апреля парламент Армении принял поправки, согласно которым упраздняется рейтинговая система голосования, а парламентские выборы проводятся по чисто пропорциональной избирательной системе.

Президент Армен Саркисян 17 апреля заявил, что не подпишет закон, но и не обратится в Конституционный суд для определения его соответствия Конституции страны.