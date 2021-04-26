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Политика

Спикер парламента подписал поправки в Избирательный кодекс

Спикер парламента Армении Арарат Мирзоян

Спикер парламента Армении Арарат Мирзоян подписал закон «О внесении изменений и дополнений в Избирательный кодекс».

Об этом сообщает пресс-служба Национального собрания.

1 апреля парламент Армении принял поправки, согласно которым упраздняется рейтинговая система голосования, а парламентские выборы проводятся по чисто пропорциональной избирательной системе.

Президент Армен Саркисян 17 апреля заявил, что не подпишет закон, но и не обратится в Конституционный суд для определения его соответствия Конституции страны.

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