COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 22 человека

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 23 апреля число выздоровевших пациентов увеличилось на 820 и сейчас составляет 194 900.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 22 человека. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 4040.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 1002 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 13 527, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 965 692 (2 467 за сутки).