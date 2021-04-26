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Армения

ВС Армении не сдавали какой-либо позиции в Сюнике азербайджанской стороне – Минобороны

Здание Министерства обороны Армении в Ереване

Министерство обороны Армении опровергает распространившуюся в социальных сетях информацию о том, что, якобы, «по приказу властей армянская сторона в одностороннем порядке сдает стратегические важные позиции в Сюнике азербайджанской стороне».

«Вооруженные силы Армении не передавали какой-либо позиции азербайджанской стороне, по всему периметру границы они находятся на своих позициях и полноценно выполняют поставленные перед ними задачи», - говорится в сообщении ведомства.

Одновременно, в оборонном ведомстве отмечают, что «ложная информация о вооруженных силах и искажение действительности начинает приобретать умышленный и целенаправленный характер, что не может не вызывать серьезного беспокойства».


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