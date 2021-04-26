ВС Армении не сдавали какой-либо позиции в Сюнике азербайджанской стороне – Минобороны

«Вооруженные силы Армении не передавали какой-либо позиции азербайджанской стороне, по всему периметру границы они находятся на своих позициях и полноценно выполняют поставленные перед ними задачи», - говорится в сообщении ведомства.

Одновременно, в оборонном ведомстве отмечают, что «ложная информация о вооруженных силах и искажение действительности начинает приобретать умышленный и целенаправленный характер, что не может не вызывать серьезного беспокойства».



