Минобороны Армении опровергает сообщения о перестрелке на Сюникском участке границы с Азербайджаном

«Указанная информация не соответствует действительности. Как в течение всего дня, так и ночью нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте министерства.

В армянском оборонном ведомстве также призвали СМИ и пользователей социальных сетей не распространять непроверенную информацию и тем более дезинформацию.