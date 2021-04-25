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Армения

Минобороны Армении опровергает сообщения о перестрелке на Сюникском участке границы с Азербайджаном

Азербайджанские солдаты на границе близ одного из сел Сюникской области Армении (архивная фотография)

Министерство обороны Армении опровергает опубликованные некоторыми пользователями в социальных сетях сообщения о якобы имевшей место 25 апреля после полуночи перестрелке на Сюникском участке границы с Азербайджаном.

«Указанная информация не соответствует действительности. Как в течение всего дня, так и ночью нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте министерства.

В армянском оборонном ведомстве также призвали СМИ и пользователей социальных сетей не распространять непроверенную информацию и тем более дезинформацию.

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