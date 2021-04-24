Послание президента США является значительным вкладом в глобальное признание Геноцида армян – МИД Армении

Министерство иностранных дел Армении выступило с заявлением, в котором приветствует признание Геноцида армян президентом США Джо Байденом.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в заявлении говорится:

«Мы приветствуем послание президента Соединенных Штатов Америки по случаю годовщины Геноцида армян, в котором совершенные против армянского народа в начале 20-го века массовые злодеяния четко называются геноцидом. Отметим, что резолюции, осуждающие Геноцид армян, были приняты в 2019 году Палатой представителей и Сенатом США.

В тяжелые дни Геноцида армян правительство и народ США бескорыстно помогали и спасли много жизней из лап смерти. Послание президента Соединенных Штатов продолжает эти сильные американские традиции в отстаивании истины и справедливости.

Признание и осуждение Геноцида армян - вопрос общечеловеческий. Сегодня власти США недвусмысленно подтвердили свою приверженность защите прав человека и принципам гуманности.

Это послание является значительным вкладом в глобальное признание Геноцида армян и предотвращение геноцидов».