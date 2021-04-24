Пашинян: Мы видим применение формулы «отделение ради спасения» как единственное решение нагорно-карабахского конфликта

Об этом в субботу в ходе встречи с председателем Сената Франции Жераром Ларше заявилпремьер-министр Армении Никол Пашинян.

Делегация во главе с председателем Сената Франции прибыла в Ереван для участия в мероприятиях, посвященных 106-й годовщине Геноцида армян.

Как передает пресс-служба главы армянского правительства, приветствуя парламентскую делегацию Франции, Пашинян высоко оценил тот факт, что такая представительская делегация из Франции находится Армении 24 апреля.

«Присутствие такой делегации свидетельствует о том, какое важное значение придает французское государство отношениям с Арменией. Мы высоко ценим искреннее желание французского народа поддержать нас», - сказал Никол Пашинян.

По словам премьер-министра, все это свидетельствует не только о двусторонних исторических и культурных связях, но и о ценностях, которые разделяют Армения и Франция. Премьер-министр подчеркнул, что речь, прежде всего, о демократии.

Никол Пашинян подчеркнул важную роль Франции в международном признании Геноцида армян и напомнил, что в январе этого года исполнилось 20 лет со дня признания Францией Геноцида армян. В этой связи премьер-министр подчеркнул важность инициативы президента Франции Эммануэля Макрона, в рамках которого 24 апреля официально признан во Франции как День памяти жертв Геноцида армян.

Жерар Ларше поблагодарил за теплый прием и отметил, что визит большой делегации Сената в Ереван свидетельствует о солидарности и дружбе с Арменией. «Мы здесь, чтобы выразить солидарность с армянским народом. Двадцать лет назад президент Жак Ширак подписал закон о признании Геноцида армян, что свидетельствует о том, что мы полностью разделяем боль армянского народа», - сказал он.

Никол Пашинян и Жерар Ларчер коснулись также сложившейся вокруг Нагорного Карабаха ситуации.

Премьер-министр подчеркнул важную роль Франции в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. В этом контексте премьер-министр назвал ключевой принятую Сенатом Франции резолюцию о необходимости признания Республики Арцах. Никол Пашинян поблагодарил все политические силы Сената, поддержавшие принятие этой резолюции.

«Мы благодарны за все шаги, предпринятые Францией во время 44-дневной войны, для установления мира. Мы видим применение формулы «отделение ради спасения» как единственное решение нагорно-карабахского конфликта», - подчеркнул премьер-министр.

Председатель Сената подчеркнул, что резолюция о признании Нагорного Карабаха для них больше, чем документ. По словам г-на Ларше, в резолюции содержатся не просто слова, там есть требования, ожидания. «Этот документ является рычагом, с помощью которого переговоры приведут к прочному миру», - сказал Жерар Ларше.

Он также подчеркнул важность оказания гуманитарной помощи семьям погибших, а также вынужденным переселенцам, добавив, что шаги в этом направлении будут продолжительными. Председатель Сената посчитал ключевым обеспечение возвращения армянских пленных, все еще удерживаемых в Азербайджане.

Г-н Ларше отметил, что впечатлен представленными на выставке «Наследие под угрозой: Арцах» экспонатами, которые, по его словам, являются основой армянской идентичности.

В ходе встречи собеседники затронули вопросы, касающиеся дальнейшего развития армяно-французских отношений, укрепления демократии в Армении, возможностей урегулирования нагорно-карабахского конфликта, активизации роли Минской группы ОБСЕ.