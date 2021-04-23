Министр не согласен, что закон о высшем образовании антиконституционный

Некоторые положения закона «О высшем образовании и науке» явно проблематичны с точки зрения конституционности, заявляет президент Армен Саркисян, не подписавший закон, принятый Национальным собранием 24 марта, и обратившийся в Конституционный суд по вопросу определения конституционности закона.

«Для принятия такого закона, прежде всего, должно быть четкое видение, стратегия, программа развития науки и образования, понимание, в каком направлении нужно идти и какую науку и образование развивать. Закон не в полной мере отражает современные тенденции развития науки и образования», - говорится в заявлении аппарата президента РА.

Министр образования и науки Ваграм Думанян сегодня в беседе с журналистами, отвечая на заявление президента, отметил, что министерство не предлагало ничего антиконституционного. «Мы будем работать только в рамках закона, в рамках действующих правил, мы продолжаем работать. Мы будем работать в рамках того закона, который будет», - заявил он.

После принятия закона Ереванский государственный университет и Национальная академия наук также выразили мнение, что некоторые положения противоречат Конституции. Они заявили, что нарушается положение об автономии вузов, поскольку предлагается такой состав совета управления общественного вуза, в котором 5 членов, то есть более половины, должны быть представителями министерства. Авторы заявления также отмечают, что порядок формирования совета управления напрямую влияет на избрание ректора, так как, по сути, предлагаемыми изменениями ректор будет не избираться, а назначаться правительством. «В результате получается, что общественные вузы полностью оказываются в зависимости от политической власти», - заявил преподавательский состав.

Доцент кафедры политических институтов и процессов ЕГУ Менуа Согомонян подчеркивает влияние политической власти и нарушение деятельности вуза. «5 из 9 членов назначаются министром, причем с правом отзыва. Это фактически позволяет реально вмешиваться в управление вузами, тем самым существенно ограничивая автономию вузов. И если ограничивается автономия вуза, логично, что ограничиваются и другие возможности. Ограничиваются также и академические свободы», - сказал он.

Ранее в беседе с Радио Азатутюн президент Национальной академии наук Радик Мартиросян сказал, что они высказались против изменений в законе, но правительство в основном не прислушалось к мнению академиков. «Нам никто не объяснил, зачем нужно было писать новый закон», - сказал он.

Менуа Согомонян выразил надежду, что Конституционный суд даст адекватный ответ.