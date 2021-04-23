COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 15 человек

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 23 апреля число выздоровевших пациентов увеличилось на 1123 и сейчас составляет 192 281.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 15 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 3984.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 995 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 14 854, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 955 515 (4 015 за сутки).