Произошедшее в ПАСЕ свидетельствует об укреплении российско-турецкого сотрудничества - аналитик

Позиция российской делегации в ПАСЕ в последние дни свидетельствует о том, что российско-турецкое военно-политическое сотрудничество, которое было очевидно во время 44-дневной войны, приобретает долговременный характер, сегодня в беседе с Радио Азатутюн заявил руководитель Аналитического центра глобализации и регионального сотрудничества Степан Григорян.

«Это означает, что Россия и сегодня продолжает ту политику, которую мы видели во время войны. Россия активно сотрудничает с Турцией, решает вопросы в нашем регионе в первую очередь с Турцией и поддерживает Азербайджан. Мы видели это во время войны, и теперь мы увидели это в ПАСЕ. В какой-то степени для меня это было ожидаемым, потому что политика больших государств, сверхдержав не меняется за один день, за неделю. Так же, как Россия вместе с Турцией поддерживала Азербайджан во время войны, теперь она поддерживает в ПАСЕ», - отметил Григорян.

В ходе голосования 19 апреля в ПАСЕ ни один член делегации России, считающейся стратегическим союзником Армении, не только не проголосовал за обсуждение вопроса об армянских военнопленных в Парламентской ассамблее (5 из 12 членов российской делегации проголосовали против, 7 - воздержались), но и вчера во время обсуждения не выступил, хотя вчера в беседе с Радио Азатутюн руководитель армянской делегации в ПАСЕ Рубен Рубинян сказал, что глава российской делегации Петр Толст его заверил, что члены российской делегации своими выступлениями подтвердят позицию российской стороны, согласно которой армянские военнопленные должны быть немедленно возвращены.

19 апреля почти вся российская делегация в ПАСЕ также проголосовала против обсуждения в Ассамблее вопроса о «деятельности демократических институтов в Турции», против чего выступает и официальная Анкара. При голосовании по данному вопросу 13 из 14 членов российской делегации высказались против, один воздержался.

Степан Григорян, который в 1995–1998 годах был представителем Армении в ОДКБ, в беседе с Радио Азатутюн выразил мнение, что Россия и Турция расширяют повестку дня своего сотрудничества, стремясь установить монополию на решение региональных вопросов и препятствуя их обсуждению на широкой международной платформе. «Даже в ПАСЕ, где в конечном итоге голосуют не правительства, а члены парламента, даже здесь мы увидели совместную российско-турецкую мобилизацию. То есть, Россия была против обсуждения турецких вопросов и проголосовала против включения вопроса прав человека в Турции в повестку дня, и проголосовала против вопроса о военнопленных… Да, мы видим, что сотрудничество становится шире. Меня лишь одно удивило: вы знаете, что члены парламента все же имеют некоторую степень свободы. Сколько бы мы ни говорили, что делегация России, грубо говоря, работает в тесном контакте с правительством, тем не менее там есть оппозиционные фракции, скажем, Жириновский, коммунисты, «Справедливая Россия»… хотя бы один-два депутата могли проголосовать в нашу пользу, но мы этого не увидели. Это означает, что это стратегическое сотрудничество между Турцией и Россией продолжается», - сказал Григорян.

Ложную информацию о том, почему делегация России не поддержала обсуждение вопроса армянских военнопленных в ПАСЕ, представил один из проголосовавших против российских делегатов - депутат Госдумы РФ от правящей фракции «Единая Россия» Сергей Пахомов.

На своей странице в Instagram, сначала отвечая на вопрос одного из пользователей, почему он проголосовал против предложения сделать вопрос армянских военнопленных предметом обсуждения в ПАСЕ, Пахомов написал: «Во время голосования по этому вопросу у всей [российской] делегации произошел технический сбой. Мы тоже не очень верим в совпадения. Мы подали соответствующее заявление».

С момента этой записи прошла уже пара дней, и на предложение одного пользователя опубликовать указанное заявление Пахомов пока не ответил.

«Да, мы всей делегацией [на самом деле] воздержались [от голосования за то, чтобы сделать вопрос армянских военнопленных предметом обсуждения в ПАСЕ]. А чего вы опасаетесь? Посмотрите полный текст вопроса, по которому проводилось голосование, а не вырывайте отдельное предложение. Если вы думаете, что произошедшее стирает то, что Россия делает для Армении, это ваше право», - продолжил российский депутат на своей странице в Instagram.

Тот же пользователь спросил Сергея Пахомова: «Правильно ли мы понимаем, что голосование проходило по ряду не связанных между собой вопросов? Вы не голосовали отдельно по вопросу армянских военнопленных?» Российский депутат ответил: «Нет, конечно, отдельно этого вопроса не было».

Пахомов, фактически, лжет, потому что вопрос армянских военнопленных 19 апреля был поставлен на голосование в ПАСЕ отдельно, и Сергей Пахомов лично проголосовал против обсуждения этого вопроса в Ассамблее.