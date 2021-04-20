Члены российской делегации в ПАСЕ проголосовали против обсуждения вопроса армянских пленных либо воздержались

Пять из 12 членов российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали против, а семь - воздержались по вопросу о том, чтобы на весенней сессии ПАСЕ 19-22 апреля был обсужден вопрос об удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных и пленных гражданских лиц. Об этом мы узнаем из официальных публикаций ПАСЕ.

Российская делегация в ПАСЕ также практически в полном составе выступила против обсуждения в ПАСЕ состояния демократии в Турции, тем самым, фактически, выразив свою поддержку официальной Анкаре.

Отвечая на вопрос о том, почему ни один из членов делегации России, считающейся стратегическим союзником Армении, не высказался за обсуждение в Страсбурге вопроса об удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных, число которых, по неофициальным данным, превышает сотню, руководитель армянской делегации в ПАСЕ Рубен Рубинян сегодня в беседе с Радио Азатутюн сказал, что обсудил произошедшее с главой российской делегации в ПАСЕ Петром Толстым.

«Он мне сказал, что на самом деле у них произошла коммуникационная проблема и что они подтверждают позицию России и их делегации о том, что армянские военнопленные должны быть немедленно возвращены по принципу «всех на всех». Также мой коллега сказал мне, что они соответствующими выступлениями подтвердят эту свою позицию», - сообщил Рубинян.

Аналитик Рубен Меграбян заметил, что, помимо членов российской делегации, против обсуждения вопроса об армянских военнопленных выступила вся азербайджанская делегация - 6 человек, 8 из 9 членов турецкой делегации, принявших участие в голосовании (один высказался «за», это Фелекнас Уджан, который является езидом по национальности), по одному делегату от Сербии и Венгрии, всего 21 голос «против». За обсуждение вопроса проголосовали 93 делегата, воздержались - 18.

«Это означает следующее: что касается разговоров о том, что наши военнопленные являются приоритетом для России, то это вовсе не так. Этому даются разные объяснения, по большому счету нас не интересует, по какой причине русские против освобождения наших пленных. Причины нас совершенно не интересуют и не должны интересовать», - сказал Меграбян.

Какие вопросы должны обсуждаться на весенней сессии ПАСЕ, было решено вчера. Были две группы вопросов: срочные и текущие. Срочных вопросов было два: «Задержание и арест Алексея Навального в январе 2021 года» и «Деятельность демократических институтов в Турции». Текущих вопросов было четыре: «Паспорта и свидетельства COVID: защита основополагающих прав и правовые последствия», «Армянские военнопленные, другие пленные и депортированные лица», «Свидетельства о вакцинации против COVID-19: как защитить общественное здоровье и права человека» и «Российская угроза стремлению к миру в Европе».

Практически вся российская делегация выступила против обсуждения в ПАСЕ вопроса демократии в Турции

Как пояснил Радио Азатутюн Рубен Рубинян, голосование проводилось только по тем вопросам, по которым были возражения. В группе срочных вопросов возникло возражение против обсуждения в ПАСЕ вопроса «деятельности демократических институтов в Турции».

Поэтому было проведено голосование, в результате которого 87 голосами «за», 32 - «против», при 13 - воздержавшихся было решено, что вопрос будет обсуждаться в Парламентской ассамблее.

Все четыре члена армянской делегации, участвовавшие в голосовании по этому вопросу, проголосовали «за». Все пять членов азербайджанской делегации проголосовали «против». Восемь из 12 членов турецкой делегации проголосовали «против», трое – «за», один - воздержался. Примечательно, что 13 из 14 членов российской делегации, принявших участие в голосовании по Турции, высказались против, а один, Петр Толстой, воздержался.

При рассмотрении пакета текущих вопросов глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов высказался против обсуждения вопроса об армянских военнопленных, поэтому в этом пакете на голосование был поставлен только вопрос об армянских военнопленных.

«Главная цель этого обсуждения - усилить международное давление на Азербайджан по вопросу военнопленных. Мы последовательно работали в этом направлении в различных форматах и комитетах ПАСЕ, начиная еще с предыдущей сессии», - сказал Рубен Рубинян.

Он добавил, что поскольку в Комитете по миграции ПАСЕ уже готовится доклад о гуманитарных последствиях 44-дневной войны, который станет основой для резолюции, поэтому принятие резолюции по итогам этих обсуждений не планируется.

Отказ Алиева вернуть армянских военнопленных и открывшийся на днях в Баку «парк трофеев» дали основание члену армянской делегации в ПАСЕ Эдмону Марукяну вчера в Ассамблее сравнить президента Азербайджана с Адольфом Гитлером и Саддамом Хусейном.

«Все это произошло не в неизвестном государстве, а в одном из государств-членов Совета Европы - Азербайджане. Напомню, что Азербайджан - это страна, которая продолжает незаконно удерживать более 200 армянских военнопленных и пленных мирных жителей. Прошу, найдите одну минуту и взгляните на фотографии в моих руках. Это не фотографии из прошлого, а снимки, сделанные сегодня, когда современный диктатор считает, что держать людей на цепи, унижать и пытать их – это нормальное обращение с военнопленными», - сказал Марукян.