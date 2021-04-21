«По той же логике Армения может говорить о Нахичеванском и северо- азербайджанском коридоре» - Пашинян отвечает Алиеву

Во время проведенного в администрации Сюникской области совещания Пашинян сказал, что руководство Азербайджана, с одной стороны, заявляет о том, что у него нет территориальных претензий к Армении, а с другой стороны, заявляет об открытии Зангезурского коридора силой.

«А сегодня Министерство иностранных дел Азербайджана было вынуждено опровергнуть руководителя Азербайджана, заявив, что речь не идет о посягательствах на территорию Армении. Тем не менее, я считаю, что эти заявления провокационные и должны удостоиться должного внимания и адекватной реакции», - сказал Пашинян.

Премьер вновь напомнил, что в трехстороннем заявлении от 9 ноября нет ни слова о так называемом Зангезурском коридоре, в нем речь идет о разблокировании региона. «Если Азербайджан говорит о «Зангезурском коридоре», значит, по той же логике Армения может говорить о «Нахичеванском коридоре», северо-азербайджанском коридоре», - заявил Пашинян.

По мнению Пашиняна, руководство Азербайджана такими провокационными заявлениями хочет сорвать процесс. «Оно хочет отступить от договоренностей, накаляя, обостряя ситуацию в регионе», - подчеркнул премьер.

В интервью одному из азербайджанских телеканалов Ильхам Алиев вновь говорил о так называемом Зангезурском коридоре, соединяющем Нахичеван с западной частью Азербайджана, и пригрозил, что азербайджанская сторона реализует Зангезурский коридор, хочет того Армения или нет.

«Создание Зангезурского коридора полностью отвечает национальным, историческим и будущим интересам Азербайджана. Мы реализуем Зангезурский коридор, хочет того Армения или нет. Если захочет — будет легче решить этот вопрос, если не захочет — решим силой. Я говорил до войны и во время войны, что они должны убраться с нашей земли по доброй воле, иначе мы их вышвырнем. Так и произошло. То же самое будет и с Зангезурским коридором», - сказал Ильхам Алиев.

Ереван строго осуждает угрозы президента Азербайджана

На угрозы президента Азербайджана ответила пресс-секретарь МИД Армении. Анна Нагдалян заявила, что Армения предпримет все необходимые меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности.

«Мы строго осуждаем посягательства президента Азербайджана в отношении территориальной целостности Армении и угрозы применения силы. Подобные заявления серьезно вредят региональному миру и стабильности. Они раскрывают лживый характер заявлений относительно мира и примирения, с которыми Азербайджан выступал в последнее время», - подчеркнула Нагдалян.

Представитель МИД Азербайджана отрицает, что Алиев угрожал армянской стороне

Между тем, после вчерашних прямых угроз Алиева уже сегодня официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева отрицает, что президент Азербайджана угрожал армянской стороне, более того, заявляет, что это не угрозы территориальной целостности Армении.

Звучащие из Азербайджана заявления – это угроза территориальной целостности Армении - политолог

Звучащие из Азербайджана заявления представляют собой конкретную угрозу территориальной целостности Армении, независимо от того, отрицает это официальный Баку или нет, считает политолог Бениамин Погосян.

«Мы должны опираться на заявление президента Азербайджана, в котором, повторяю, он четко заявил, что если Армения не предоставит коридор, не дорогу, а коридор через территорию Сюникской области в Нахичеван, то Азербайджан откроет эту коридор силой. И он сказал: как я говорил, что мы силой возьмем оккупированные территории, и я сделал это, так я силой открою коридор, я сделаю это. То есть, здесь все изложено более чем ясно», - сказал Погосян.

Политолог считает реакцию официального Еревана неадекватной, заявив, что в этом случае Алиеву должен был ответить премьер-министр Армении прямо и конкретно - заявлением.

«Армения должна заявить, что выходит из любых переговоров вокруг дорог до тех пор, пока, во-первых, не будут возвращены те 200 пленных, которые находятся в Азербайджане, и, во-вторых, она должна заявить, что до тех пор, пока президент Азербайджана не выступил с заявлением и не опроверг свои же заявления о коридоре и открытии этого коридора силой, Армения прекращает свое участие», - сказал Погосян.

По словам Погосяна, ясно одно: и Азербайджан, и Турция хотят коридор, соединяющий Нахичеван с частью Азербайджана по территории Сюника, над которым Армения будет иметь некоторый ограниченный суверенитет.