Ереван осудил угрозы со стороны президента Азербайджана

С таким заявлением накануне выступила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, комментируя высказывания президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В интервью Гостелерадио Азербайджана Алиев, в частности, заявил, что Баку «исполнит задачу по осуществлению Зангезурского коридора, хочет того Армения или нет». При этом азербайджанский лидер пригрозил решить вопрос силой.

«Если захочет Армения, это можно решить просто, если не захочет – мы решим это силой. Я говорил до войны и во время войны, что они должны убраться с нашей земли по доброй воле, иначе мы их вышвырнем. Так и произошло. То же самое будет и с Зангезурским коридором», -заявил Алиев.

«Подобные заявления серьезно вредят региональному миру и стабильности. Они раскрывают лживый характер заявлений относительно мира и примирения, с которыми Азербайджан выступал в последнее время», - заявила Нагдалян.

Пресс-секретарь МИД Армении обратила внимание на то, что подобные угрозы звучат в преддверие годовщины Геноцида армян. По ее словам, они нацелены на то, чтобы «говорить с армянским народом с позиции силы».

«Мы находимся в постоянной связи со своим стратегическим союзником, а также со всеми партнерами, заинтересованными в мире на Южном Кавказе. Армения предпримет все необходимые меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности», - заключила Анна Нагдалян.

