Премьер-министра встретили в Сюнике акциями протеста и потребовали покинуть область

Несмотря на возмущение и требования жителей Сюника, Пашинян продолжил шествие по улицам Мегри в сопровождении спецназа полиции. Ситуация еще больше накалилась, между полицейскими и горожанами завязалась потасовка.

В Капане возле здания областной администрации Пашиняна встретили криками «Никол – предатель!». Здесь среди собравшихся были и сторонники Пашиняна, которые встретили его аплодисментами. В Капане также люди здоровались с премьер-министром, беседовали с ним и радовались его визиту. Это видео позже на своей странице в Facebook опубликовал сопровождавший Пашиняна вице-спикер НС Ален Симонян.

Визит Пашиняна в Сюник продолжается. Его кортеж выехал в Сюник вчера поздно вечером. О визите заранее не сообщалось. Люди заметили на дорогах машины и опубликовали кадры.

Пашинян первую остановку сделал в селе Шурнух, часть которого после подписания заявления от 9 ноября о прекращении огня в Нагорном Карабахе перешла к Азербайджану. Глава села Шурнух Акоп Аршакян, дом которого остался на территории, уступленной противнику, узнал о визите Пашиняна, когда тот уже покинул село.

Глава села сожалеет, что премьер-министр ночью приехал и уехал незамеченным. Он говорит, что у жителей Шурнуха, живущих в нескольких метрах от противника, есть много важных вопросов к премьеру, они обеспокоены своей безопасностью.

«Почему он приехал ночью? Чтобы азербайджанцы не увидели его или чтобы он не увидел азербайджанцев? Теперь наши селяне ждут, говорят: пусть приедет премьер-министр, мы скажем все, что хотим, ему в лицо», - отметил Акоп Аршакян.



Это вторая попытка Пашиняна посетить Сюник после окончания войны. Первая была предпринята в декабре, дальше Сисиана он проехать не смог. В церкви Сисиана священник отказался пожать протянутую премьер-министром руку, а жители Сюника перекрыли дорогу, ведущую в Горис, после чего Пашинян прервал визит и вернулся в Ереван.