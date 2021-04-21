Визит Никола Пашиняна в Сюник сопровождается акциями протеста

Ситуация периодически накаляется, например, жители Мегри попытались воспрепятствовать его передвижению, потребовав уехать.

Повестку дня визита правительство не опубликовало.

Пашинян находится в Сюнике со вчерашнего дня, он побывал в селе Шурнух, которое после войны в результате корректировки границ стало приграничным. В том числе и эти корректировки границ вызвали в Сюнике недовольство властями. Ряд глав общин потребовали отставки Пашиняна.

Отметим, что о визите премьер-министра заранее не сообщалось. Вчера поздно вечером вице-спикер Национального собрания Ален Симонян в своей записи в Facebook лишь сообщил, что вместе с премьер-министром посетил несколько домов в Шурнухе и побывал в центре села.