Премьер-министр побывал в Сюникской области, посетил несколько домов в Шурнухе – Ален Симонян

Об этом на своей странице в Facebook написал вице-спикер парламента Армении Ален Симонян.

«Нас с премьер-министром приняли в нескольких домах в Шурнухе, мы были и в центре села. Они не ждали», - написал Симонян, разместив несколько фотографий.

Отметим, что официального сообщения о визите премьер-министра в Сюникскую область нет.

Накануне Сюник посетили также президент Армении Армен Саргсян и защитник прав человека Арман Татоян.