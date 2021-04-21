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Армения

Премьер-министр побывал в Сюникской области, посетил несколько домов в Шурнухе – Ален Симонян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вчера побывал в Сюникской области, где посетил несколько домов в селе Шурнух.

Об этом на своей странице в Facebook написал вице-спикер парламента Армении Ален Симонян.

«Нас с премьер-министром приняли в нескольких домах в Шурнухе, мы были и в центре села. Они не ждали», - написал Симонян, разместив несколько фотографий.

Отметим, что официального сообщения о визите премьер-министра в Сюникскую область нет.

Накануне Сюник посетили также президент Армении Армен Саргсян и защитник прав человека Арман Татоян.

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