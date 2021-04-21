COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 25 человек

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 21 апреля число выздоровевших пациентов увеличилось на 583 и сейчас составляет 190 271.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 25 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 3944.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 987 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 15 316, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 946 642 (4 641 за сутки).