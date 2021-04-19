Депутат правящей фракции считает решение президента не подписывать закон о внесении поправок в ИК неконструктивным

Решение президента страны Армена Саркисяна не подписывать закон, исключающий рейтинговые списки из избирательной системы, депутат правящей партии «Мой шаг» Амазасп Даниелян считает неконструктивным.

«Однозначно, что скорейшее подписание этого одного изменения, очень конкретного изменения дало бы возможность с меньшими потрясениями провести избирательную реформу накануне досрочных выборов. Но, к сожалению, президент по каким-то причинам предпочел пойти по этому пути», - отметил Даниелян.

Президент не подписал закон, но и не направил его в Конституционный суд. В аппарате президента заявили, что закон не вызывает проблем. Однако у президента Саркисяна в связи с ним есть замечания. В частности, то, что закон был принят голосами политического большинства. Президент также намекает, что предложенные изменения не были реализованы в разумные сроки, не были проведены широкие общественные, политические обсуждения.

Президент также сослался на подход Венецианской комиссии: «По мнению Венецианской комиссии, изменения в избирательном законодательстве должны производиться как минимум за год до выборов. Венецианская комиссия также выразила свою позицию, согласно которой стабильность избирательной системы является одним из важнейших принципов, важно также иметь достаточно времени для проведения углубленных общественных обсуждений поправок к Избирательному кодексу с участием всех заинтересованных сторон».

Между тем, Амазасп Даниелян считает замечания президента неубедительными. Он подчеркнул, что в голосовании приняли участие и независимые депутаты, к тому же оппозиция не проголосовала против. Даниелян также сослался на другое решение Венецианской комиссии, которое оправдывает их шаг.

«Во-первых, это ограничение по срокам не может считаться более важным принципом, чем остальные принципы, во-вторых, это ограничение по срокам не может считаться поводом для властей какой-либо страны не выполнять рекомендации той же Венецианской комиссии или не приводить законодательство страны в соответствие с лучшей европейской практикой, на что нацелены также эти изменения», - сказал депутат.

Согласно Конституции, если президент не подписывает принятый Национальным собранием закон, он подписывается председателем НС. Уже на следующей неделе правящая фракция планирует внести в Национальное собрание более объемный законопроект о внесении изменений и дополнений в Избирательный кодекс.