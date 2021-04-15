Перед офисом ООН в Ереване прошла акция протеста с требованием возвращения армянских пленных

«Мы просим все международные организации вернуть на родину всех пленных, захваченных в плен как в послевоенный период, так и в ходе войны. У нас одно человеческое и моральное требование. Также наше требование адресовано правительствам Армении и России, чтобы они заставили Азербайджан полностью выполнить требования соглашения от 9 ноября», - сказал один из участников акции.

Участники акции передали письмо в офис ООН, после чего прошли шествием к посольству России.

По разным данным армянской стороны, сегодня на территории Азербайджана находятся около 200 армянских военнопленных. До сих пор в Армению были возвращены 69 пленных.

Однако Азербайджан подтвердил факт пленения лишь 70 человек, причем, утверждая, что 56 из них, которые являются резервистами, взятыми в плен близ Хцаберда Гадрутского района Нагорного Карабаха, являются не военнопленными, а «террористами и диверсантами».

Армения передала Азербайджану 15 человек, среди которых не только военнопленные, но и осужденные за убийство ребенка и другие преступления в Карабахе азербайджанцы Шахбаз Гулиев и Дильхам Аскеров.