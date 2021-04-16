COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 18 человек

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 16 апреля число выздоровевших пациентов увеличилось на 1075 и сейчас составляет 186 200.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 18 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 3835.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 969 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 16 099, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 926 293 (5 870 за сутки).