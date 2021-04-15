Срок запрета на ввоз товаров турецкого происхождения может быть продлен - вице-премьер

От правительства с докладами выступили вице-премьер Мгер Григорян, министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян и министр здравоохранения Анаит Аванесян.

Отвечая на вопросы депутатов, Мгер Григорян сообщил, что срок действия запрета на ввоз товаров конечного потребления турецкого происхождения может быть продлен.

«Такой же товар можно купить в Китае, а также в ЕАЭС и, скажу вам, по более низким ценам. Здесь просто есть проблема логистических затрат, но мы глубоко изучили этот вопрос, и логистические затраты - это не такая большая проблема, как длительность, потому что товарооборот в торговле, когда тот же товар доставляется из Китая или Турции, из Китая доставляется долго, то есть, оборотные средства медленнее обращаются, по сути, процентная ставка по кредиту увеличивается, в результате проблема состоит в этом. Проблемы цены вообще нет, я думаю, что рынок очень быстро к этому адаптируется», - сказал Григорян.

Министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян заявил, что считает процесс объединения общин эффективным. «Я лично около года проводил мониторинг, знаю все проблемы, знаю также обо всех тех общинах, объединение которых было чисто политическим и не имело никаких экономических оснований. И независимо от того, когда состоятся досрочные парламентские выборы, это никак не влияет на мое публично высказанное мнение и в целом на мои подходы как руководителя ведомства. Я всегда говорил, что являюсь сторонником объединения общин, и сегодня я говорю, что я сторонник объединения общин».

Папикян также говорил о темпах продажи госимущества, сообщив, что правительство хочет их значительно увеличить.