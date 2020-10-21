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Армения

Введен временный запрет на импорт товаров турецкого происхождения в Армению

Здание правительства Армении в Ереване

Решением правительства Армении введен временный запрет на импорт товаров турецкого происхождения.

Как сообщается на сайте электронного управления РА, решение вступит в силу с 31 декабря 2020 года и будет действовать в течение шести месяцев.

Ранее на фоне продолжающейся войны в Нагорном Карабахе правительство Армении предложило запретить импорт всех видов товаров турецкого происхождения с 31 декабря сроком на шесть месяцев.

По оценке вице-спикера Мгера Григоряна, товары того же качества и вида можно импортировать из других стран, а также производить в Армении.

Причиной предложения, согласно правительству, является открытая поддержки Турцией Азербайджана, ее провокационные призывы, поставки вооружений и переброска наемников-террористов в зону карабахского конфликта.

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