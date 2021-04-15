Состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Армении и России

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в ходе консультаций был обсужден широкий круг актуальных тем, касающихся взаимодействия в рамках СНГ и сотрудничества в формате ОДКБ, затронуты некоторые аспекты интеграционных процессов в ЕАЭС.

«Отмечена важность продолжения выработки скоординированных подходов в интересах эффективного обеспечения уставных и договорных целей указанных многосторонних объединений. Итоги состоявшихся консультаций главами делегаций были представлены на встрече с министром иностранных дел Республики Армения Ара Айвазяном», - говорится в сообщении.