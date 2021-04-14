«5000 погибших, раненые, потеря суверенитета - это картина Пашиняна» -офисы экс-президентов ответили премьеру

«Это вы капитулянты и тем более предатели», - сегодня в парламенте заявил премьер-министр Пашинян, обращаясь к бывшим властям.

По словам Шармазанова, о том, что Пашинян провалил переговоры по урегулированию карабахского конфликта и сделал армянские позиции деструктивными, свидетельствует также послевоенная ситуация. Ни во время 44-дневной войны, ни после нее ни от одной международной организации, ни от одной страны-сопредседателя он не получил поддержки, ответил премьер-министру Пашиняну представитель РПА.

«Это стало результатом его глупой, абсурдной, антиармянской и антипереговорной политики», - отметил Шармазанов.

Свое объемное выступление сегодня в Национальном собрании Никол Пашинян вновь посвятил бывшим властям, обвинив их в провале переговорного процесса и последней войне.

«Верховный главнокомандующий в войне, в которой погибли 5 тысяч человек, при котором было сдано 10 тысяч квадратных километров земли, есть десятки тысяч раненых, пропавших без вести и пленных, винит всех кроме себя», - заявил пресс-секретарь РПА.

В переговорном процессе Армения перешла красные линии, сказал Пашинян и процитировал интервью Сержа Саргсяна после Апрельской войны 2016 года, когда тот сказал, что несколько раз стороны были близки к подписанию документа, по которому армянская сторона оставляла семь районов, которые азербайджанцы считали оккупированными, а Азербайджан на это не соглашался.

«Капитулянт цитирует слова Сержа Саргсяна, не нужно цитировать отрывочно. Главный тезис десятилетней деятельности Сержа Саргсяна заключался в следующем: Арцах никогда не будет в составе Азербайджана», - сказал Шармазанов.

Бывший вице-спикер НС подчеркивает, что наследие десятилетнего переговорного пакета Сержа Саргсяна рассекретил российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Попов. В соответствии с ним возвращались пять районов. Карабах получал промежуточный статус. Карвачар и Лачин оставались под армянским контролем до получения Карабахом окончательной независимости. Карабах получал право вступить во все те международные организации, где признание де-юре не обязательно, сказал Эдурад Шармазанов.

«Шуши оставался армянским, Гадрут оставался армянским, Талиш оставался армянским, Матагис оставался армянским, Дадиванк оставался армянским, и все это было бы сделано без единой жертвы», - сказал представитель РПА.

Шармазанов напомнил, что Пашинян заявлял, что начал переговоры не с точки бывших властей, Сержа Саргсяна, а ведет переговоры со своей точки и о чем хочет, о том и ведет переговоры. Он отметил, что если прежние власти были плохими, то где же результат переговоров, которые Пашинян начал с собственной точки.

«Я веду переговоры не с точки Сержа Саргсяна, я веду переговоры со своей точки. Разве не он сказал - новая война, новые территории, после июльских приграничных инцидентов не он сказал, что наша армия самая боеспособная и имеет решающее значение в регионе? Когда мы ушли из власти, был тот переговорный пакет, плюс Вена и Санкт-Петербург, плюс нытье Алиева о том, что сопредседатели оказывали на него давление, чтобы он признал независимость Арцаха», - сказал Эдуард Шармазанов.

Бывший вице-спикер НС напомнил, что при прежних властях война была остановлена на 4-й день, переговорные позиции были сильными, а Алиев на заседании правительства жаловался, что за закрытыми дверями от него требуют признания Карабаха. Пусть Пашинян подумает о том, что он оставит в наследство своему преемнику, отметил Шармазанов.

«Он унаследует отданный Арцах, большую его часть, отданный Шуши, отданный Гадрут, более 5 тысяч погибших, турецкую дорогу в Мегри, более 10 тысяч раненых, несколько тысяч пленных и без вести пропавших, потерю суверенитета - это его картина», - подчеркнул Шармазанов.

Никол Пашинян не обошел стороной и предшественника Сержа Саргсяна. Он обвинил второго президента Роберта Кочаряна в том, что тот исключил Карабах из переговорного процесса, что, по его мнению, было гарантией того, что Азербайджан достигнет своей цели.

Реакция офиса Кочаряна не заставила себя долго ждать: «Выступления Пашиняна никогда не отличались логикой, связью с реальностью, трезвостью. Как правило, это истерические выступления, полные цинизма и лжи. Сегодняшнее не стало исключением. Представляете, человек, который осквернил наше настоящее, осмеливается говорить о будущем. Единственное чувство, возникшее при этом паническом выступлении теряющего власть, - жалость».

Никол Пашинян также упомянул о своей встрече с первым президентом Левоном Тер-Петросяном в 2018 году, сказав, что представления Тер-Петросяна не шли дальше сдачи районов.

Это обвинение Пашиняна также не осталось без ответа, ему ответил пресс-секретарь первого президента Армении Арман Мусинян, напомнив о заявлении Тер-Петросяна от 30 ноября, в котором последний назвал Пашиняна «ведущим нацию к погибели бедствием».

Сегодня премьер-министр по сути также обвинил 17 оппозиционных сил, подняв риторический вопрос о том, что, возможно, они призвали сына одного из командиров, занимающегося оппозиционной деятельностью, провалить важную операцию в южном направлении. Это его обвинение вывело протестующих на улицы. Член АРФД Гегам Манукян организовал акцию протеста перед зданием Национального собрания, чтобы заявить, что Никол Пашинян лжет и что военные операции проводились с его ведома.

«Этот человек - просто больной лжец. В своем сегодняшнем выступлении он много говорил об эпизоде, сваливая вину на сына генерала, командира», - сказал Сагателян.

Еще до того, как протестующие подошли к зданию Национального собрания, полицейские отряды уже были там и перекрыли улицу Демирчяна.