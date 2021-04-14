Азербайджан покупал разведывательный спутник, а власти Армении - земли на греческих островах - Пашинян

Он находится в парламенте, чтобы представить отчет о ходе и итогах реализации программы правительства на 2020 год.

Представляя анализ, сделанный в 2017 году и профинансированный тогдашними властями, Пашинян отметил, что по удельному весу развития критической инфраструктуры Армения уступала Азербайджану со счетом 10-1 в условных единицах. Вновь сославшись на этот анализ, премьер-министр отметил, что военно-промышленная система в Армении начала формироваться после апреля 2016 года, отставая от Азербайджана на 11 лет.

«В 2017 году у Азербайджана было два спутника, один из которых разведывательный, который он купил. Да, Азербайджан покупал разведывательный спутник, а власти Армении покупали земельные участки на греческих островах, в Европе, тем, где это было возможно. Поэтому нужно констатировать, что они проиграли в вопросе институционального становления государства, превратив государство в мафиозную структуру, которая выжимает все жизненные силы из Армении, и эти мафиозные структуры до сих пор имеют свои щупальца повсюду, начиная от судебной системы и заканчивая, к сожалению, даже Вооруженными силами, - заявил Пашинян.

«Мы должны констатировать, что мы боролись против этого 20-летнего предательства, против 20-летней капитуляции. Но даже во время самой войны они защищали свое поражение, как можно громче крича в наш адрес «предатель», чтобы скрыть свое предательство, как можно громче крича в наш адрес «капитулянт», чтобы отвлечь внимание от их капитуляции. Капитулянты – это вы, и тем более предатели, я говорю это элите, которая 20 лет правила и грабила Армению, а мы каждый день вели борьбу не на жизнь, а на смерть против вашей капитуляции и предательства. Я хочу с этой высокой трибуны заявить, что мы продолжим нашу борьбу во имя свободы, сильной и счастливой Армении», - подчеркнул он.

Предложение и решение атаковать Леле Тепе было принято генералами

Пашинян сегодня заверил, что во время войны предложение и решение атаковать высоту Леле Тепе было принято генералами, он никогда не высказывал своего мнения по этому поводу.

«Говорят, я принял решение: вот Серж Саргсян сдал Леле Тепе, а я сказал: «Идите и захватите», и в этом контексте было 700 погибших. Это совершенный абсурд. Автором предложения этой операции был генерал, это предложение посчитал приемлемым генерал, возможность реализовать это предложение была принята генералом, и это решение было принято генералом, и такими генералами, которые в тот момент имели возможность принять это решение. Да, я присутствовал на части обсуждений, я модерировал беседу и не высказывал собственного мнения, я спрашивал: «Как ты думаешь? Как ты думаешь?» И я спросил самого высокопоставленного, он сказал «это хорошая идея», после чего он отдал распоряжение, оценил обстановку, доложил и сказал: «Да, это нужно и можно сделать»», - заявил премьер.

Что касается эпизодов войны, то, по мнению премьер-министра, их нужно расследовать объективно․ «Я готов, начиная со всех своих действий, заканчивая действиями каждого, но это должно быть объективное расследование», - сказал Пашинян.