Родственники военнопленных разблокировали вход в Ширакскую областную администрацию

Родственники резервистов, попавших в плен на позициях у села Хцаберд Гадрутского района Нагорного Карабаха, почти сутки держали вход в администрацию Ширакской области заблокированным, и только после встречи с представителями силовых структур наконец решили его разблокировать. Какая договоренность была достигнута, они не уточняют.

Родственники пленных провели прошлую ночь в администрации Ширакской области, разрешив сотрудникам разойтись по домам, но многие отказались и остались с людьми, заблокировавшими здание. А утром родственники пленных солдат перекрыли вход в здание администрации, не пропустив внутрь сотрудников.

Требование родственников военнопленных, которые в основном являются жителями Ширакской области, не изменилось, они требуют встречи с премьер-министром Николом Пашиняном в Гюмри.

«Мы поехали, он нас не принял, а теперь он должен приехать и встретиться с нами здесь. Мы точно не поедем, он должен приехать в Гюмри. Мы собираемся и дальше блокировать, мы уже больше не можем себя сдерживать», - сказал один из собравшихся.

Родственники пленных ширакских резервистов на прошлой неделе около 13 часов держали заблокированными ведущие в область дороги, требуя встречи с премьер-министром. Сегодня они также потребовали, чтобы Пашинян или министр обороны приехали в область и сказали им, когда их дети вернутся из Азербайджана.

После подписания 9 ноября трехстороннего заявления о прекращении огня в зоне карабахского конфликта близ сел Хцаберд и Хин Тагер в Гадрутском районе Нагорного Карабаха были взяты в плен 64 резервиста, из которых за прошедшие месяцы на родину были возвращены лишь 8 человек. Из 64 пленных 62 - родом из Ширакской области Армении.