Лавров и Зариф говорили о долгосрочном урегулировании карабахского конфликта

Перечислив все региональные и международные вопросы, которые главы МИД двух стран затронули в ходе сегодняшних переговоров, Лавров подчеркнул, что помимо вопросов, связанных с Сирией, Афганистаном и ядерной программой Ирана, обсуждалась также ситуация в Карабахе и вокруг него. По словам Лаврова, на встрече обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе с учетом посреднических усилий российской стороны, которые позволяют поддерживать стабильное прекращение огня.

«Мы подчеркнули важность преодоления последствий конфликта и достижения длительного политического и дипломатического урегулирования на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов, а также обсудили, какую роль в этом процессе могут сыграть страны региона», - сказал глава МИД РФ.

Особенно в последнее время, на фоне очередного обострения в российско-турецких отношениях из-за позиции Анкары по вопросу Крыма, официальная Москва стала часто говорить о долгосрочном политическом урегулировании карабахского конфликта. Напомним, накануне о необходимости продолжения переговоров по урегулированию под эгидой Минской группы ОБСЕ говорил бывший заместитель министра иностранных дел России, глава комитета Совета Федерации по иностранным делам Григорий Карасин.

«Думаю, что они [сопредседатели Минской группы ОБСЕ - ред.] в этой работе могли бы сыграть полезную роль. Эта «тройка» имеет опыт и солидную внешнюю поддержку. Как представляется, можно было бы возобновить практику регулярных встреч министров иностранных дел Азербайджана и Армении под эгидой сопредседателей ОБСЕ, что получило бы ощутимый международный резонанс», - сказал в интервью «Коммерсанту» Карасин.

Что касается позиции Ирана по вопросу нагорно-карабахского урегулирования, то во время войны и в послевоенный период Тегеран часто выступал с различными инициативами, однако роль Ирана ограничивалась лишь заявлениями, а Москва периодически заявляет, что обсуждает с Тегераном послевоенную ситуацию в Карабахе и придает важность роли Ирана как регионального государства. Однако, как пишут эксперты, ни Москве, ни Анкаре сегодня не нужно более глубокое вовлечение Тегерана в урегулирование карабахского конфликта.