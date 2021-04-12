Карасин подчеркнул важность продолжения процесса карабахского урегулирования под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ

Официальная Москва периодически заявляет, что переговоры по урегулированию карабахского конфликта должны быть продолжены в рамках Минской группы ОБСЕ. Сегодня об этом заявил бывший заместитель министра иностранных дел России, председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин в обширном интервью «Коммерсанту», в котором также затронута тема Карабаха.

«Думаю, что они [сопредседатели Минской группы ОБСЕ - ред.] в этой работе могли бы сыграть полезную роль. Эта «тройка» имеет опыт и солидную внешнюю поддержку. Как представляется, можно было бы возобновить практику регулярных встреч министров иностранных дел Азербайджана и Армении под эгидой сопредседателей ОБСЕ, что получило бы ощутимый международный резонанс», - сказал в интервью Карасин.

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана после войны не встречались. Совсем недавно они участвовали в очередной встрече СНГ в Москве и даже провели отдельные встречи с министром иностранных дел России, однако двусторонних переговоров не было.

Все российские официальные лица, говоря о сложившейся после войны ситуации в Карабахе и вокруг него, в первую очередь подчеркивают роль президента России Владимира Путина в прекращении боевых действий. Карасин тоже сначала говорил об этом: «Прежде всего подчеркну, что ответственная и энергичная позиция президента России привела к прекращению кровопролития и достижению 9 ноября 2020 года договоренности между лидерами Азербайджана, Армении и России».

Бывший дипломат считает значимым результатом то, что сегодня режим прекращения огня в регионе контролируют российские миротворцы. По его словам, сегодня основной блок вопросов связан с решением гуманитарных проблем: завершением обмена военнопленными, возвращением тел погибших, беженцами и созданием надлежащих условий для их проживания. Карасин подчеркнул, что остро стоит вопрос разминирования территории Нагорного Карабаха и районов вокруг него.

Официальная Москва периодически заявляет, что вопрос номер один сегодня - это установление доверия между сторонами в Карабахе. Григорий Карасин в интервью сказал, что конкретные шаги в этом направлении уже сделаны․ «По инициативе российского президента продолжается обсуждение политических вопросов, ведется поиск развязок. Энергично работает трехсторонняя комиссия на уровне вице-премьеров, обсуждающая экономические, транспортные, логистические проблемы», - отметил он.

Добавим, что наиболее актуальным вопросом для армянской стороны сегодня является возвращение армянских военнопленных. Баку, однако, заявляет, что вопрос закрыт и армянских военнопленных в Азербайджане сегодня нет. А Москва периодически заявляет, что вопрос военнопленных должен быть окончательно решен по принципу «всех на всех».