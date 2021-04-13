Родственники пленных перекрыли вход в здание Ширакской областной администрации

Они заявляют, что больше не поедут в Ереван и ожидают премьер-министра и министра обороны в Гюмри, чтобы те приехали и сообщили хотя бы приблизительные сроки, когда их дети вернутся из плена.
Вход в здание областной администрации заблокирован уже больше часа, и сотрудники не могут войти или выйти из здания.
После подписания трехстороннего заявления о прекращении огня в зоне карабахского конфликта близ сел Хцаберд и Хин Тагер в Гадрутском районе Нагорного Карабаха были взяты в плен 64 резервиста, из которых за прошедшие месяцы на родину были возвращены лишь 8 человек. Из 64 пленных 62 - родом из Ширакской области Армении.
Их родные на прошлой неделе около 13 часов держали заблокированными ведущие в область дороги.
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