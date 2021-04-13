Родственники пленных перекрыли вход в здание Ширакской областной администрации

Они заявляют, что больше не поедут в Ереван и ожидают премьер-министра и министра обороны в Гюмри, чтобы те приехали и сообщили хотя бы приблизительные сроки, когда их дети вернутся из плена.

Вход в здание областной администрации заблокирован уже больше часа, и сотрудники не могут войти или выйти из здания.

После подписания трехстороннего заявления о прекращении огня в зоне карабахского конфликта близ сел Хцаберд и Хин Тагер в Гадрутском районе Нагорного Карабаха были взяты в плен 64 резервиста, из которых за прошедшие месяцы на родину были возвращены лишь 8 человек. Из 64 пленных 62 - родом из Ширакской области Армении.

Их родные на прошлой неделе около 13 часов держали заблокированными ведущие в область дороги.