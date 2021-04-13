«Фальсификатор Ильхам должен определиться: которая из его неправд «правдивее» - офис Сержа Саргсяна

Аппарат третьего президента Армении Сержа Саргсяна ответил на заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева относительно якобы достигнутого соглашения о передаче земель Нагорного Карабаха через две недели после Апрельской четырехдневной войны, заявив, что «фальсификатор Ильхам должен определиться: которая из его неправд правдивее».

Саргсян назвал Алиева фальсификатором, который после попыток наглого искажения армянской истории и культуры, приватизации исторической колыбели армянского народа в Нагорном Карабахе и Армении, решил исказить историю переговорного процесса, желая обратить неудачу Азербайджана в Апрельской четырехдневной войне в победу.

В заявлении аппарата третьего президента говорится, что Алиев приписал свою опосредованную просьбу остановить войну противоположной стороне, придумал тексты диалогов и якобы привел прямые цитаты из них, «стал представлять свою ложь истиной, повторять одно и то же снова и снова, пока другая сторона не устанет отрицать их и начнет игнорировать лжеца вроде него, чтобы оставить в качестве истины только свою ложь».

«Если Серж Саргсян когда-либо что-либо обещал Ильхаму Алиеву, так это то, что тот увидит собственный затылок, а не территории, считающиеся зоной безопасности, если не будут выполнены требования армянской стороны по определению статуса Нагорного Карабаха вне состава Азербайджана, обеспечению бесперебойной и надежной сухопутной границы (сухопутной связи) между Арменией и Арцахом, и международно гарантированной безопасности Нагорно-Карабахской Республики», - говорится в заявлении офиса Сержа Саргсяна.

Экс-президенту непонятно воодушевление Алиева, который, по его словам, регулярно проигрывал ему на дипломатическом фронте и в войне. Он также посчитал смешными звучащие время от времени взаимоисключающие заявления «потерявшего голову от воодушевления» президента Азербайджана.

«Согласно Алиеву, Саргсян отказывался возвращать земли, а Карвачар и Лачин при любом раскладе необходимо было героически захватить, вместе с тем, якобы Саргсян обещал сдать земли, но почему-то не сдавал. А в третьем случае за закрытыми дверями его вынуждали признать независимость Нагорного Карабаха, но Азербайджан никогда не согласится пойти на этот шаг. Ильхам-фальсификатор должен сориентироваться, какая его ложь, наконец, "правильнее"», - подчеркнул офиса третьего президента Армении.