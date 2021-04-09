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Карабах

В телефонном разговоре Путин и Эрдоган затронули также тему урегулирования в Карабахе

Президент РФ Владимир Путин (справа) и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (архив)

Пресс-служба Кремля сегодня сообщила о состоявшемся телефонном разговоре президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Согласно сообщению, наряду с другими международными темами российский и турецкий лидеры также затронули проблематику урегулирования в Нагорном Карабахе.

«Реджеп Тайип Эрдоган высоко оценил шаги России по обеспечению дальнейшей стабилизации обстановки, поступательной реализации трёхсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года. Владимир Путин информировал президента Турции об итогах недавних контактов с лидерами Армении и Азербайджана. Выражено обоюдное мнение о необходимости активизации работы по восстановлению транспортной инфраструктуры на Южном Кавказе», - говорится в сообщении.

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