В телефонном разговоре Путин и Эрдоган затронули также тему урегулирования в Карабахе

Согласно сообщению, наряду с другими международными темами российский и турецкий лидеры также затронули проблематику урегулирования в Нагорном Карабахе.

«Реджеп Тайип Эрдоган высоко оценил шаги России по обеспечению дальнейшей стабилизации обстановки, поступательной реализации трёхсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года. Владимир Путин информировал президента Турции об итогах недавних контактов с лидерами Армении и Азербайджана. Выражено обоюдное мнение о необходимости активизации работы по восстановлению транспортной инфраструктуры на Южном Кавказе», - говорится в сообщении.